Inaugura titular de la SSPT ciclo escolar 2025-2026 en Miguel Alemán

-Al dar la bienvenida a estudiantes de secundaria, refrendó el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya quien apoyó con la entrega gratuita de más de 50 mil uniformes en los municipios

Miguel Alemán, Tamaulipas.- Septiembre 01 de 2025.- En representación del gobernador Américo Villarreal Anaya, el Secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero encabezó la ceremonia de inauguración del ciclo escolar 2025-2026 celebrada en la Escuela Secundaria Técnica 49 “Wilfrido Massieu”, ubicada en el municipio de Miguel Alemán.

En este espacio, acompañado del alcalde Ramiro Cortez Barrera, refrendó el compromiso del Gobierno del Estado y el Gobierno de México que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum Pardo para impulsar una educación humanista y con un sentido de justicia social para cada estudiante de Tamaulipas.

En este sentido, reiteró la entrega de más de 3.8 millones de libros de texto gratuitos, y más de medio millón de paquetes con útiles escolares a estudiantes de nivel básico de todo el estado, así como un aproximado de 50 mil uniformes en los municipios y regiones que más lo requieren.

Asimismo, reconoció el papel de la educación en la construcción de la paz, y reiteró su compromiso de seguir colaborando con autoridades educativas y padres de familia para preservar la seguridad en los planteles de Tamaulipas.

“La educación básica representa los cimientos del desarrollo de nuestra sociedad; es aquí donde comienza su formación, donde se forjan los valores, habilidades y conocimientos que les acompañarán a lo largo de su vida”, externó.