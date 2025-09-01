Estatales

Inaugura SEDENER ciclo escolar 2025-2026 en Llera y Díaz Ordaz

Llera, Tamaulipas.- Septiembre 01 de 2025.- En representación del gobernador Américo Villarreal Anaya, el secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez, y el subsecretario de Inversión, Proyectos Estratégicos y Desarrollo Sostenible, Óscar Xitec Pérez Contreras, inauguraron el ciclo escolar 2025-2026 en Llera y Díaz Ordaz, respectivamente.

En el acto protocolario en el Jardín de Niños “Estefanía Castañeda” del municipio de Llera, el secretario Ángel Jiménez junto al presidente municipal de este municipio, Moisés Borjón Olvera,  refrendó el mensaje y la visión del doctor Villarreal Anaya, donde la educación es un camino para la construcción de paz y bienestar.

“Nuestro gobernador lo tiene muy claro: la educación debe ser un derecho garantizado para todas y todos, sin distinciones ni barreras. Por ello ha impulsado una visión humanista y cada ciclo escolar va concretando los avances de la Nueva Escuela Mexicana, que establece la ruta de la mejoría permanente de la educación que ustedes reciben. Es el caso de la mejora de las condiciones materiales de sus planteles, el acceso a herramientas didácticas, libros, tecnología y contenidos científicos, así como de orden cívico”, señaló el secretario.

Por su parte, el subsecretario Óscar Xitec Pérez asistió a la escuela primaria “Prof. Genaro G. Ruíz” en Díaz Ordaz, donde llevó el mensaje: “La educación básica representa los cimientos del desarrollo de nuestra sociedad”.

Junto a la presidenta de este municipio, Nataly García Díaz, y la línea de honor, hicieron entrega de útiles escolares y uniformes, en cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028, Eje 2 “Política Social para el Bienestar”, garantizando una educación para niñas, niños, adolescentes y jóvenes tamaulipecos

Con esto la SEDENER se sumó a la entrega de más de 3.8 millones de libros de texto gratuitos, más de medio millón de paquetes de útiles escolares y alrededor de 50 mil uniformes en apoyo a las familias que más lo requieren.

