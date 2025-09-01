Estatales

Inaugura Director del INJUVE Ciclo Escolar 2025-2026 en la Escuela “Redención del Campesino” municipio de Bustamante

–En este regreso a clases se entregaron útiles escolares al 100% de los estudiantes de educación básica y preescolar, así como uniformes en los 25 municipios catalogados con mayor rezago social

Bustamante, Tamaulipas.- Septiembre 01 de 2025.- En representación del gobernador del Estado de Tamaulipas, el doctor Américo Villarreal Anaya, el director general del Instituto de la Juventud (INJUVE), Oscar Azael Rodríguez Perales, inauguró el Ciclo Escolar 2025-2026 en la Escuela Primaria “Redención del Campesino” municipio de Bustamante.

En presencia de la alcaldesa, Marisela Rodríguez González, el titular del INJUVE expresó, “es muy grato estar aquí con ustedes y dar la bienvenida a alumnos, maestros y trabajadores administrativos para dar inicio a este ciclo escolar”.

Y enfatizó, “en el marco del humanismo mexicano, reafirmamos nuestro compromiso con la educación como un pilar fundamental para la transformación de la vida de nuestras niñas y niños”.

“La participación activa de la sociedad es crucial para lograr este objetivo, así como el papel invaluable de nuestras maestras y maestros, quienes acercan las herramientas necesarias para el desarrollo de nuestros estudiantes”.

Oscar Rodríguez Perales, destacó que, “en este regreso a clases, nuestro gobierno respalda a las familias tamaulipecas con la entrega de libros de textos gratuitos, útiles escolares para el 100% de los estudiantes de educación básica y preescolar, así como uniformes en los 25 municipios catalogados con mayor rezago social, asegurando que cada niño y niña cuente con lo necesario para un ciclo escolar exitoso”.

Refirió que esta jornada es parte del esfuerzo conjunto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), que dirige Luis Gerardo Illoldi Reyes, en la formación de nuevas generaciones capaz de desarrollarse en el ámbito profesional y laboral.

La ceremonia se realizó dentro del marco de actividades con motivo del regreso a clases, acto simultáneo que se llevó a cabo este 01 de septiembre en los 43 municipios de la entidad.

