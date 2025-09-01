En Matamoros, Secretario de Finanzas arranca Ciclo Escolar 2025–2026 en representación del gobernador Américo Villarreal

Matamoros, Tamaulipas.- Septiembre 01 de 2025.- En un ambiente de entusiasmo, esperanza y compromiso con la transformación educativa, se llevó a cabo la Ceremonia de Inicio del Ciclo Escolar 2025–2026 en la Escuela Secundaria “Jaime Torres Bodet”, ubicada en el municipio de Matamoros, Tamaulipas.

El evento fue encabezado por Jesús Lavín Verastegui, secretario de Finanzas, en representación del doctor Américo Villarreal Anaya, Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, acompañado por el presidente municipal de Matamoros, José Alberto Granados Fávila.

También estuvieron presentes Mara Herlinda Castillo Marín, titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) Matamoros, en representación del secretario de Educación del Estado, Miguel Ángel Valdez García, así como Dora Elía González de la Rosa, representante sindical, y Rogelio Cinta García, director del plantel anfitrión.

Como parte del acto protocolario, se realizó la entrega simbólica de 535,930 libros de texto gratuitos y 79,429 paquetes de útiles escolares en beneficio de las y los estudiantes de nivel básico en el municipio, recursos fundamentales que garantizan el acceso igualitario a una educación de calidad y con sentido social.

Durante su intervención, el presidente municipal, José Alberto Granados Fávila, reiteró su compromiso con la mejora continua de los espacios educativos en Matamoros, señalando que se continuará trabajando en la instalación de techumbres, rehabilitación de sanitarios y dotación de materiales necesarios para fortalecer la infraestructura escolar y crear entornos dignos de aprendizaje.

Por su parte, Jesús Lavín Verastegui destacó el compromiso del Gobierno del Estado con la niñez y juventud tamaulipeca, reafirmando que la educación es una prioridad en la agenda estatal.

En este contexto, informó que, a nivel estatal, se entregarán 538,048 paquetes de útiles escolares con una inversión total de 221.4 millones de pesos, así como 46,894 uniformes escolares, cuya distribución representa una inversión adicional de 55.4 millones de pesos.

Asimismo, se resaltó que la Escuela Secundaria “Jaime Torres Bodet” fue beneficiada a través del programa “La Escuela Es Nuestra”, con una inversión de 600 mil pesos durante el ciclo escolar 2024–2025, recursos destinados a la mejora de infraestructura y equipamiento educativo, lo cual refuerza el compromiso con la dignificación de los espacios escolares.

Por último señaló que este esfuerzo es reflejo del compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien impulsa una política educativa centrada en generar mejores condiciones para toda la comunidad escolar, dignificando los espacios educativos y garantizando que cada estudiante en Tamaulipas acceda a una educación de calidad, en entornos seguros y con igualdad de oportunidades. Todo ello con el firme propósito de seguir transformando Tamaulipas con educación, y más educación.