Educación, motor de la transformación con la que Tamaulipas avanza: Sectur

Estado entrega útiles escolares y uniformes, entre otros apoyos más, en abierto impulso a la educación

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Septiembre 01 de 2025.- En representación del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, el secretario de Turismo en el estado, Benjamín Hernández Rodríguez, acudió al Centro de Atención Múltiple “Profra. Luz Esthela Céspedes García”, de Ciudad Madero, para dar inicio al ciclo escolar 2025-2026.

Refirió que la visión humanista del gobernador está en armonía con el proyecto de nación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para que la educación sea el motor del bienestar, la justicia, la unión familiar y la transformación de las comunidades.

Acompañado del alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, reiteró el apoyo del Gobierno de Tamaulipas, que destina recursos propios para entregar más de medio millón de paquetes con útiles escolares, así como la entrega de casi cincuenta mil uniformes, destinados a aquellos municipios y regiones en donde más se necesitan.

“Estos apoyos representan mucho más que un beneficio económico para las familias tamaulipecas; son un acto de justicia social, una muestra del compromiso de los gobiernos de la transformación con el bienestar de la niñez y juventud”, afirmó.

Afirmó que la educación debe ser un principio de igualdad de oportunidades para todos, y la escuela, el mejor espacio para una vida feliz, una vida saludable, plena de conocimientos, convivencia en armonía y paz.

En el evento estuvieron José Alanís Mendo, titular del CREDE Madero; Dunia Marón Acuña, presidenta del DIF Municipal; María del Rosario Martínez Arteaga, madre de familia, y Juan Arturo Benítez Martínez, alumno de la institución, entre otros más.