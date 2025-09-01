Estatales

Arranca Luisa Eugenia Manautou Galván Ciclo Escolar 2025-2026 en Valle Hermoso

48 min ago
1 minuto de lectura

Valle Hermoso, Tamaulipas.- Septiembre 01 de  2025.- En representación del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, la secretaria de Administración del estado, Luisa Eugenia Manautou Galván, acudió al poblado de Anáhuac, municipio de Valle Hermoso, para dar inicio al Ciclo Escolar 2025-2026.

Frente a estudiantes, maestras, maestros y padres de familia de la Escuela Primaria “Profr. Juan B. Tijerina”, la titular de la Secretaría de Administración expresó: “Hoy iniciamos un nuevo ciclo escolar con entusiasmo y compromiso de seguir construyendo una educación con valores, equitativa, y centrada en el bienestar de nuestras niñas, niños y adolescentes. Este es el propósito que guía cada acción del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien les envía un afectuoso saludo y todo su respaldo para este regreso a clases”.

En el municipio de Valle Hermoso, el Gobierno de Tamaulipas entregó 10,566 paquetes de útiles escolares y un total de 69,654 libros de texto gratuitos, como parte del compromiso de garantizar que todas y todos los estudiantes cuenten con las herramientas necesarias para un aprendizaje de calidad.

En esta ceremonia de arranque de ciclo escolar, Manautou Galván estuvo acompañada por autoridades municipales, representantes sindicales y del sector educativo, así como madres, padres de familia y comunidad escolar, quienes, con entusiasmo y compromiso, refrendaron su respaldo al inicio de este nuevo ciclo académico.

