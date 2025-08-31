Estatales

Recibe Guardia Estatal de Güémez capacitación en Levantamiento de Pacientes y Control y Descenso Nacional de Emergencias

Se preparan para una mejor atención en zonas montañosas y de barrancos

Güémez, Tamaulipas.- Agosto 31 de 2025.- Con la finalidad de proporcionar al personal de la Guardia Estatal los conocimientos y habilidades para la atención a la ciudadanía en situaciones de emergencia, personal de la coordinación Güémez asistió al curso de Levantamiento de Pacientes y Control y Descenso Nacional de Emergencias.

Esta capacitación fue impartida por el Coordinador del Curso de Paramédicos de la Escuela de Centro de Formación y Profesionalismo, además de la teoría, se llevó a cabo una práctica de descenso en rapel en el Puente San Felipe.

Los personales de esta corporación junto a paramédicos de este municipio recibieron la capacitación, lo que permite una mejor coordinación en la atención a emergencias que pudieran suscitarse en zonas montañosas y de barrancos.

De esta manera, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) reafirma su compromiso con la profesionalización constante de su personal operativo.

