Realizó SEBIEN Conversatorio “Memoria, Verdad y Justicia”

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 31 de 2025.- “Memoria, Verdad y Justicia: Compromiso Institucional contra la Desaparición Forzada” fue el título del conversatorio organizado por la Secretaría de Bienestar Social, dirigido a servidores públicos en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, informó la titular de la dependencia, Silvia Casas González.

Dijo que este conversatorio se realizó el 29 de agosto en el Auditorio del Congreso del Estado y estuvo a cargo de los especialistas en el tema Carlos Sánchez Aguirre, Yllich Escamilla Santiago y Alma Delia Vázquez Montelongo.

Añadió que, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Articulación Social de la SEBIEN, y en un marco colaborativo con la Secretaría General de Gobierno y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se da cumplimiento a la política humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, cuyo compromiso es con el bienestar del pueblo y la regeneración de la vida pública.

Este ejercicio tuvo como propósito visibilizar las desapariciones forzadas como una grave violación a los derechos humanos, así como generar un espacio de reflexión y diálogo que permita reconocer el impacto en las víctimas y sus familias, pero, sobre todo, fortalecer la conciencia social e institucional sobre la importancia de garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la no repetición.

Al conversatorio acudieron servidores públicos de distintas dependencias que comparten, principalmente, la responsabilidad en la protección y garantía de los derechos humanos, atienden directamente a víctimas y familiares, y tienen la obligación legal e institucional de prevenir, investigar y sancionar la desaparición forzada.

Estuvieron presentes el subsecretario de Derechos Humanos y Articulación Social de la SEBIEN, Esteban Etiene Ruíz; el subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales, Jorge Luis Beaz Gámez; y la comisionada de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, Taydé Garza Guerra.