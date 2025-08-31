Presentan desarrollo económico y turístico “Miramar Punta Sur”

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 31 de 2025.- Por su ubicación estratégica, seguridad, conectividad, potencial de desarrollo y servicios, inversionistas y empresarios están apostando por Tamaulipas, señaló Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo del estado.

Indicó que, para continuar impulsando el desarrollo turístico de Tamaulipas y de México, así como posicionarse en el quinto lugar del ranking mundial, se presentó el proyecto de desarrollo económico y turístico “Miramar Punta Sur”.

El funcionario estatal señaló que este nuevo desarrollo empresarial se planea realizar en la zona sur, específicamente en Tampico-Madero, y cuenta con una ubicación estratégica dentro de la llamada escalera náutica del Golfo de México, con destinos cercanos como Nueva Orleans, Port Arthur, Houston, Corpus Christi, Brownsville, Veracruz, Coatzacoalcos, Puerto Progreso y Yucatán.

El proyecto contempla diversas etapas e instalaciones, como un acuario, un centro de investigación y ciencia marina, un complejo hotelero, un centro comercial con tiendas y restaurantes, un parque acuático, así como otras infraestructuras de primer nivel, entre ellas un muelle para cruceros y un hospital turístico.

“Miramar Punta Sur” también destaca por el impacto que tendrá en la generación de empleo, tanto temporal, durante la etapa de construcción, como permanente, en la fase operativa de los distintos componentes del proyecto.