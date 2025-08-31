Lleva SEBIEN apoyos sociales y cultura a Río Bravo

Río Bravo, Tamaulipas.- Agosto 31 de 2025.- Para hacer entrega de apoyos sociales del programa Alimentando tu Bienestar y anunciar la creación de nuevas acciones de promoción artística y cultural a favor de la población infantil y juvenil, la secretaria de Bienestar Social realizó una gira de trabajo por el municipio de Río Bravo.

En un evento realizado en el Centro de Bienestar y Paz de ese municipio fronterizo, Silvia Casas González dijo en su mensaje que los apoyos entregados son enviados por el gobierno humanista del doctor Américo Villarreal Anaya, quien ha garantizado la permanencia de todos los programas de Bienestar y que estos se incrementen, además de sumar nuevos instrumentos tecnológicos para localizar a nuevos beneficiarios.

En este acto estuvieron presentes, el director regional de la dependencia Pablo Alejandro Rodríguez Badillo y el delegado José Francisco Moncada Alanis, así como autoridades del DIF municipal, beneficiarios y gestores sociales ante quienes se dieron a conocer nuevos apoyos para la población que requiere de atención integral e inmediata.

“Ya estamos instrumentando ciertos criterios que tienen que ver con aspectos de tecnología, de tal modo que ya es posible localizar a las personas que necesitan de los apoyos y saber con certeza y transparencia a dónde están llegando estos beneficios”, precisó.

También dijo que todos los programas sociales del “Plan México” de la presidenta de México doctora Claudia Sheinbaum, y que benefician a más de 300 mil tamaulipecos, seguirán llegando en los tiempos establecidos de acuerdo a sus reglas de operación.

Dentro de esta gira de trabajo, también se llevó a cabo una reunión de seguimiento al proyecto cultural denominado “FARA FARA, Laboratorio de la Nueva Música Norteña”, que coordina el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y Las Artes (ITCA) que favorezca la continuidad en la construcción de la cultura para la paz.

Las actividades cerraron con el traslado al “Comedor de Bienestar” situado en Nuevo Progreso, donde se convivió con comensales y personal dedicado a atender a los beneficiarios con dos comidas calientes por día, de lunes a viernes, programa que busca que las personas disminuyan sus niveles de carencia alimentaria gracias al suministro y distribución de alimentos en comedores cercanos a su domicilio.