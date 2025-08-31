Inaugura SIPINNA Espacio Amigable con Enfoque de Infancia en el Barco Museo del Niño en Tampico

Suman 22 Espacios Amigables en todo el Estado

Tampico, Tamaulipas.- Agosto 31 de 2025.- El Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), en colaboración con el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa (CRETAM) y el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), llevó a cabo la inauguración del Espacio Amigable con Enfoque de Infancia en el Barco Museo del Niño en Tampico, un proyecto que busca garantizar el derecho de la niñez a un entorno seguro y enriquecedor.

Durante el evento, Ivette Salazar Márquez, secretaria ejecutiva del SIPINNA, destacó el avance significativo de este proyecto.

Explicó que con la inauguración de este espacio en Tampico, ya suman 22 en toda la entidad, lo que refleja el compromiso y la rapidez con que se están implementando estos proyectos en beneficio de las y los niños y adolescentes tamaulipecos.

“Gracias al apoyo continuo del secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, estos espacios cuentan con todos los recursos y condiciones necesarias para su correcta operación

Además, el gobernador Américo Villarreal Anaya ha sido un pilar fundamental en este proceso, al ser uno de los principales impulsores de que se respeten los derechos de la niñez en el estado,” señaló Salazar Márquez.

En el marco de la inauguración, se impartió la conferencia “La Primera Infancia y la Importancia de la Educación Inicial”, a cargo de Amelia Castillo Morán, rectora del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa (CRETAM), quien destacó la relevancia de una educación de calidad desde los primeros años de vida como base fundamental para el desarrollo integral de los menores.

Entre los presentes estuvieron Marikarmen Vázquez Villanueva, coordinadora general de Planeación y Proyectos; Rosa del Carmen Contreras Ramos, directora de Desarrollo y Difusión Cultural del ITCA; Carlos Alberto García Porres, secretario del Ayuntamiento de Tampico; Luz Adriana Villarreal Anaya, presidenta del DIF Tampico y Elda Vianhey Escobedo Briones, secretaria ejecutiva de SIPINNA Tampico, entre otros distinguidos invitados.

También se contó con la participación de los secretarios ejecutivos del SIPINNA de Madero y Altamira, así como representantes de diversas asociaciones civiles, quienes contribuyen al fortalecimiento de políticas públicas en favor de la niñez.

La inauguración del Espacio Amigable con Enfoque de Infancia refuerza el compromiso del gobierno estatal por crear entornos más inclusivos y protectores para los niños y adolescentes de Tamaulipas, asegurando su desarrollo integral y promoviendo el respeto a sus derechos.