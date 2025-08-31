Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Arranca el nuevo ciclo escolar 2025-26

*Arrancará desde el municipio de Soto La Marina y simultáneamente en el resto del Estado en punto de las 8:00 A.M.

El nuevo ciclo escolar 2025-2026 en Tamaulipas, arranca oficialmente este lunes 1 de septiembre de 2025 para las escuelas de educación básica y se extiende hasta el 10 de julio de 2026, según los calendarios oficiales publicados por las autoridades educativas estatales y federales. 185 días de clases ininterrumpidos y será obligatorio y de aplicación nacional.

Lo pondrá en marcha el gobernador del estado, Dr. Américo Villarreal Anaya desde la Escuela Primaria “Felipe de la Garza”, en Soto La Marina y precisamente desde ahí, simultáneamente se mandará la señal a todos los demás municipios de la entidad. Ahí estará presente también el titular del ramo, Dr. Miguel Ángel Valdez García, en la ceremonia oficial del arranque de clases del nuevo ciclo lectivo, autoridades educativas y sindicales, al frente el Profr. Arnulfo Rodríguez Treviño, Secretario General de la Sección 30 del SNTE. La anfitriona del evento será la alcaldesa Glynnis Jiménez Vázquez y como invitado de honor estará presente el rector de la UAT, el MVZ. Dámaso Anaya Alvarado.

Y como el año anterior, en los principales distritos y regiones del estado, estará presente gente del gabinete, secretarios, sub secretarios, directores generales, para poner en marcha este importante día en los 42 municipios restantes de la entidad y seleccionando cada plantel educativo de educación básica, siendo sus anfitriones y anfitrionas las y los alcaldes.

Por ejemplo, en Jaumave se arranca en la Escuela Secundaria “Emilio Portes Gil”; en Palmillas será en la Telesecundaria “Miguel Hidalgo” y va de representante del gober la Mtra. Elvia Verónica Loredo Hernández, Subsecretaria de Desarrollo y Promoción Turística; en Güemez concurrirá en la Tele Secundaria “Ramón Durón Ruiz” del Ejido Servando Canales, contando con la presencia de Norma Angélica Pedraza Melo, Secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, quien lleva la encomienda del número uno de Tamaulipas.

En el Pueblo Mágico de Tula se inicia en la Escuela Secundaria General “Alberto Carrera Torres” y va de representante personal del mandatario tamaulipeco, el Dr. Vicente Joel Hernández Navarro, Secretario de Salud; en Altamira se pone en marcha en la Escuela Secundaria Técnica 55 “Expropiación Petrolera”, representando al Ejecutivo Estatal la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), Karina Lizeth Saldívar Lartigue y y el Subsecretario de Bienestar Social Samuel Badillo Amador va a Nuevo Morelos, a la Escuela Secundaria General “Juan Martínez García”, con la honrosa representación de Villarreal Anaya.

Que el Secretario General de Gobierno, Héctor Joel Villegas González va a Reynosa a la Escuela Primaria “Lauro Aguirre”; Tomas Gloria Requena, Subsecretario de Gobierno, estará presente en el poblado del Barretal en Padilla, en el Jardín de Niños “Alborada” y la Secretaría de Bienestar Social, Silvia Casas González. Hasta redactar estas líneas no teníamos el dato oficial de que escuela era este último municipio, pero todos los representantes personales seguramente destacaran la vocación humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya para apoyar la economía familiar con uniformes y útiles escolares. Pendientes.

NOTAS CORTAS

1.- Por cierto, todo hace indicar que entre la SET y SNTE, sí, hay entendimiento y buena relación, pues los recientes nombramientos lo dicen todo y a partir de hoy se oficializan. Que son alrededor de 18 propuestas en la estructura educativa por parte de la Sección 30 del gremio sindical.

2.- Por cierto, este lunes 1 de septiembre de 2025, la presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo presentará ante el Congreso de la Unión su Primer Informe de Gobierno, lo que ha generado dudas entre trabajadores y estudiantes sobre si ese día será feriado, si habrá pago doble y si se suspenderán las clases.

¿Es feriado el 1 de septiembre de 2025?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), el 1 de septiembre no está considerado como día de descanso obligatorio. Así que no se hagan ilusiones y hay que trabajar.

3.- Lo cierto, es que no sabemos si va el gobernador del estado AVA al Primer Informe de Gobierno de la Presidenta CSP, bajo el lema: “Por el bien de todos, primero los pobres”, pues es a las 11:00 horas en Palacio Nacional y por lo prematuro del arranque del nuevo ciclo escolar creemos que no asista, pero podría ir a la toma de protesta de los nuevos ministros de la SCJN a eso de las 22:00 horas, donde estará presente la mandataría nacional.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.