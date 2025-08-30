Promovió IMT “Cartilla de Derechos de las Mujeres” en el Congreso de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 30 de 2025.- Con el objetivo de fortalecer entornos laborales y sociales seguros, justos e informados para las mujeres, el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas (IMT), en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de su Unidad de Género, llevó a cabo una plática en el Congreso del Estado para promover y difundir la Cartilla de Derechos de las Mujeres.

El evento contó con la presencia de las diputadas y diputados locales, entre ellos Ana Laura Huerta, Cynthia Lizabeth Jaime, Francisco Hernández Niño, Humberto Armando Prieto, Lucero Deosdady Martínez, Marcelo Abundiz y Silvia Isabel Chávez, así como del personal del Centro LIBRE Victoria, quienes impartieron la plática.

Estas actividades forman parte del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (PAIBIM), establecido por la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México e impulsado en el estado a través del IMT, con el objetivo de proporcionar a las y los asistentes información clara sobre los derechos de las mujeres, dio a conocer Marcia Benavides, directora general del IMT.

Benavides destacó que estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno de Tamaulipas, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, con la igualdad de género y la promoción de inclusión, respeto y justicia social, a través de herramientas como la Cartilla de Derechos de las Mujeres.

Por su parte, Brisia Elizabeth Rivera, promotora de empoderamiento del centro, agregó: “Tuvimos una audiencia muy participativa y una de las intervenciones destacó la importancia de que este tipo de capacitaciones también se extiendan a los compañeros de trabajo, por lo que, con el impulso y la colaboración de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, próximamente ampliaremos la difusión de estas actividades”.