Presente Tamaulipas en arranque del primer ciclo escolar del Bachillerato Nacional

Ciudad de México.- Agosto 30 de 2025.- En una ceremonia histórica celebrada en el Antiguo Colegio de San Ildefonso en la Ciudad de México, se dio inicio al primer ciclo escolar del Bachillerato Nacional, con la participación de destacadas instituciones de educación pública de todo el país, donde Tamaulipas estuvo presente.

A esta importante ceremonia asistió Igor Crespo Solís, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior en la entidad, en representación de Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas, quien respaldó el mensaje ofrecido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante este evento.

El funcionario tamaulipeco señaló que durante su discurso la mandataria federal destacó la consolidación del nuevo sistema educativo nacional, denominado Bachillerato Nacional, que finalmente unificará diversos modelos de educación media superior para garantizar una verdadera equidad y calidad en la educación en todo México.

Comentó que este nuevo esquema busca homologar los contenidos y mejorar la continuidad educativa, integrando distintos bachilleratos que se habían desarrollado de manera aislada a lo largo de años en nuestro país.

Destacó que con el inicio del Bachillerato Nacional, las autoridades educativas buscan fortalecer la educación media superior, brindando mayores oportunidades de aprendizaje y sentar las bases de una formación más inclusiva y de calidad en beneficio de toda la juventud mexicana.

Enfatizó que este nuevo modelo impactará de manera muy positiva a las y los jóvenes de bachillerato y que Tamaulipas será una de las primeras entidades en implementarlo, con el respaldo total del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Educación en la entidad.

Al acto acudieron representantes de importantes universidades e instituciones de educación superior, entre ellas el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Tecnológico Nacional de México y la Universidad “Rosario Castellanos”, entre otras, quienes reafirmaron su compromiso con la formación académica de calidad de la juventud mexicana.