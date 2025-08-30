Presenta COTACYT informe de actividades a su Consejo Directivo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 30 de 2025.- Con el propósito de conocer el desarrollo de sus labores, el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT) presentó su informe de actividades durante la Tercera Sesión Ordinaria de su Consejo Directivo.

Julio Martínez Burnes, director general del COTACYT, comentó que Abril Alejandra Ramírez Erazo, directora de Educación Superior y representante de Miguel Ángel Valdez García, presidente del Consejo y secretario de Educación, presidió junto con él esta reunión efectuada en la sala de juntas de la institución.

Indicó que durante la sesión las y los directores de área del Consejo presentaron las actividades realizadas durante el segundo trimestre del ejercicio 2025, en los rubros de formación de capital humano, fomento a la investigación científica, innovación y desarrollo tecnológico.

Señaló que la directora Administrativa del COTACYT, Anahí González Tapia, presentó un informe detallado de los avances en finanzas, control interno y desempeño institucional correspondientes al mismo periodo.

Enfatizó que la reunión reafirma el compromiso del COTACYT con la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora continua, en consonancia con las políticas de desarrollo científico y tecnológico impulsadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya y fortalecidas en el sector educativo por su titular, Miguel Ángel Valdez García.

En este encuentro se contó con la participación de representantes de los sectores académico y gubernamental, de manera presencial y virtual, entre ellos: Luis Horacio Treviño, vocal y director de Proyectos Financieros, en representación de la Oficina del Gobernador; Claudia Lucila Charles, directora jurídica de la Unidad de Entidades y Fideicomisos, en representación de Jesús Lavín Verástegui, vocal y secretario de Finanzas, entre otros.