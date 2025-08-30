Participa Tamaulipas, en el “Encuentro Nacional de Titulares de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes”

Ciudad de México.- Agosto 30 de 2025.- El Director General del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, Juan José Rodríguez Alvarado, participó en el Encuentro Nacional de Titulares de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes, llevado a cabo en la Ciudad de México, evento coordinado por la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Durante el encuentro, Rodríguez Alvarado destacó que este tipo de espacios permiten intercambiar experiencias y fortalecer la coordinación entre los estados y el Gobierno Federal en materia migratoria.

“En este trascendental evento se dieron a conocer las buenas prácticas que Tamaulipas ha implementado en la atención a los migrantes que transitan por nuestro estado. También tuvimos la oportunidad de conocer y aprender de las acciones exitosas llevadas a cabo por otras entidades federativas”, señaló el funcionario estatal.

Asimismo, puntualizó que estos encuentros tienen como objetivo identificar y sistematizar las buenas prácticas implementadas desde el ámbito local, con el propósito de fortalecer la gestión de la migración en las 32 entidades del país.

“Tenemos instrucciones muy claras de nuestro gobernador Américo Villarreal Anaya, de estar continuamente mejorando las condiciones de todas las personas en movilidad que cruzan por nuestro estado y, sobre todo, de contar con una política pública eficiente para hacerle frente”, afirmó.

Por último señaló que el Gobierno de Tamaulipas, a través del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, continúa reforzando acciones que promuevan una atención humanitaria, ordenada y con enfoque de derechos humanos para todas las personas migrantes que transitan por la entidad.