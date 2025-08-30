Estatales

Impulsa Gobierno de Américo Villarreal desarrollo urbano con nuevas luminarias en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 30 de 2025.-  El Gobierno de Américo Villarreal Anaya, fortalece la infraestructura urbana de Tamaulipas con proyectos de energía eléctrica que mejoran la vida de las familias y generan ciudades más seguras y modernas. A través de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), se han instalado más de 1,700 luminarias en distintos municipios de la entidad, como parte de una estrategia integral que vincula el desarrollo social con la infraestructura energética.

Alineados a la visión de impulsar el desarrollo social y el bienestar de toda la población tamaulipeca, el titular de la SOP, Pedro Cepeda Anaya refirió que se han implementado diversas acciones para mejorar el alumbrado público en todas las regiones de la entidad.

Asimismo, destacó que estas acciones responden a la visión de un gobierno que coloca al bienestar ciudadano como prioridad. Señaló que la modernización del alumbrado público mediante tecnología LED y lámparas solares permite reducir el consumo energético, iluminar mejor las vialidades y reforzar la seguridad en espacios públicos.

“La modernización del alumbrado público, es parte fundamental de la transformación de Tamaulipas, con la cual, mejora la calidad de vida de las y los ciudadanos, además de garantizar su seguridad al transitar por las vialidades de todo el territorio tamaulipeco”, concluyó Cepeda Anaya.

