Celebran Día del Abuelo en los CEDES de Tamaulipas con actividades culturales, deportivas y de salud

-Con estas acciones se reconoce a la población adulta mayor y sus derechos a una vida digna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 30 de 2025.- Con actividades culturales, deportivas y de promoción a la salud, los Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Tamaulipas conmemoraron el Día del Abuelo, con el fin de fortalecer la reinserción social y rendir homenaje a las personas adultas mayores privadas de la libertad (PPLs).

En el CEDES Victoria, las celebraciones se realizaron en el Módulo 1, donde las PPLs y personal directivo organizaron una obra teatral inspirada en El Chavo del Ocho y un juego de lotería.

En la jornada participaron alrededor de 60 adultos mayores, además de visitantes, familiares y menores de edad.

Por su parte, el CEDES Altamira llevó a cabo un partido de futbol donde participaron 33 PPLs, divididos en dos equipos de 16 y 17 jugadores, bajo la coordinación del área de Educación, Cultura y Deporte.

La dirección del penal destacó que la finalidad del encuentro fue promover la sana convivencia y el esparcimiento, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 81 y 82 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

En el CEDES Nuevo Laredo, la conmemoración se enfocó en la salud. Se realizaron pláticas sobre enfermedades crónico-degenerativas, impartidas por personal médico, con el apoyo de los departamentos de psicología, trabajo social, y del programa de crónicos de la Jurisdicción Sanitaria Número Cinco.

A la actividad asistieron 27 PPLs, quienes recibieron orientación preventiva como parte de los ejes de reinserción social previstos en la Constitución.

Con estas acciones, los CEDES subrayan la importancia de reconocer a la población adulta mayor y reforzar su derecho a una vida digna, promoviendo espacios de cultura, deporte y salud que contribuyen a la reinserción social.