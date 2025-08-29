Valores de verdad, justicia y honestidad, impulsa en su política de seguridad el gobernador Américo Villarreal Anaya: General Pancardo

-Preside secretario ceremonia de graduación de alumnos de Seguridad Pública en la USJT

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 29 de 2025.- El secretario de Seguridad Pública (SSPT), general Carlos Arturo Pancardo Escudero, destacó que la política de seguridad del gobernador Américo Villarreal, se basa en los valores de verdad, justicia y honestidad, replicados en la enseñanza de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (USJT).

Al presidir la ceremonia de graduación de los 30 alumnos quienes concluyeron la Licenciatura en Seguridad Pública, sumándose además a 37 graduados en la carrera de Ciencias Policiales, el secretario Pancardo Escudero reconoció a nombre del ejecutivo estatal el sacrificio y esfuerzo de madres y padres de familia quienes hicieron posible el logro de sus hijas e hijos graduados.

“Reciban un saludo por parte del gobernador de Tamaulipas, el doctor Américo Villarreal Anaya, quien me pidió felicitarles en este día, ante la importancia que tiene formar a las personas que habrán de fortalecer y dirigir la seguridad y la procuración de justicia en nuestro estado”.

En compañía del rector, Jorge Lumbreras Castro, así como directivos de la universidad y principalmente familiares de los hoy profesionistas, Pancardo Escudero dijo que esta institución tiene un prestigio nacional e internacional porque además de formar al personal policial y de procuración de justicia, también a universitarios a través de sus tres licenciaturas que pronto serán cuatro, además de brindar estudios de posgrado.

Puntualizó que la USJT logró la recertificación de CALEA, el organismo internacional que certifica las mejores prácticas con los mejores estándares en materia de seguridad y justicia.

“La universidad tiene el propósito de profesionalizar el sistema de seguridad y justicia para proteger y servir a la ciudadanía con nuevas generaciones de mujeres y hombres dispuestos a cumplir y hacer cumplir las libertades públicas, el orden y la paz”.

Enfatizó que en la universidad aprendieron sobre políticas públicas en materia de seguridad, con base en el debido proceso, la equidad de género, inclusión, el trato diferenciado e intercultural y el pleno respeto de los derechos humanos.

“El señor gobernador tiene la convicción de que todos los egresados de nuestra universidad contribuirán a fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, con base en políticas públicas que impulsen las nuevas tecnologías, la inteligencia, modelos vanguardistas de organización, nuevos métodos de análisis y estrategias de investigación, mediante una coordinación entre los tres órdenes de gobierno”, concluyó Pancardo Escudero.