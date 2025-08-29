Realizan acciones de mantenimiento en el CBTA 271 ante el inicio del nuevo semestre

Ante el inicio del nuevo semestre el próximo uno de septiembre, en las instalaciones del CBTA 271 de Soto la Marina, se llevan a cabo acciones de limpieza y mantenimiento.

Así informa sobre el particular el Ing. Leonel Córdoba Montes en su calidad de director, quien refiere que entre las acciones de mantenimiento se atiende lo relacionado con los equipos de aire acondicionado y lo que tiene que ver con el sistema eléctrico.

“Vamos a recibir a los nuevos estudiantes y a los de reingreso con unas instalaciones en perfectas condiciones, tal y como se mantienen durante todo el año”, indicó el Director del CBTA 271, quien agradece y reconoce a los padres de familia que sus hijos hayan decido cursar su educación media superior en la institución a su cargo.

Dio a conocer asi mismo el Ing. Leonel Córdova Montes, que el lunes uno de septiembre inicia el Semestre Agosto 25-Enero 26 del ciclo escolar 2025-2026, para los alumnos de primero, segundo yu tercer semestre, para lo cual se ha programado una asamblea cívica a las ocho de la mañana, por lo que se exhorta a los estudiantes llegar puntales a la escuela.