Realiza Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas Tercera Reunión Ordinaria de Consejo de Administración

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 29 de 2025.- La Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas celebró la Tercera Reunión Ordinaria de su Consejo de Administración, presidida por instrucciones del secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, por el subsecretario de Operación y Fortalecimiento a Organismos Operadores, Víctor Moreno García, acompañado del director general del organismo, Juan Enrique Cabrero Ramírez.

Durante la sesión se presentó el informe de recursos humanos, materiales y financieros correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2025, además de aprobarse los estados financieros del periodo abril-junio.

También, se dieron a conocer los avances en materia de capacitación, apoyo a organismos operadores y juntas de agua, abastecimiento a la población mediante camiones cisterna, desinfección del agua, desazolve de drenajes, rehabilitación y perforación de pozos, así como la actualización de los planes de redes de agua potable y drenaje.

En este marco, se resaltó la reciente inauguración de las nuevas oficinas de la CAPSET, encabezada por el gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, y el director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López.

Al término de la sesión, el subsecretario reconoció el compromiso y esfuerzo del personal de la comisión para garantizar servicios de calidad en beneficio de las y los tamaulipecos.