ANA LUISA GARCÍA G.

< El Senado un circo, y el león no es como lo pintan

Desde el punto de vista político, cuando una agresión pasa de lo verbal a lo físico, representa pérdida del control emocional, e incapacidad para construir acuerdos y resolver conflictos pacíficamente. La vieja máxima priista es que, en la arena política no hay enemigos, sólo adversarios a los que hay que vencer. En el caso de los sucesos que escenificaron los senadores de la República, Alito Moreno Cárdenas y Gerardo Fernández Noroña, en uno y otro personaje hubo un descontrol de la ira, escenificaron un espectáculo que si bien, fue disfrutado por el respetable público mexicano, no deja de ser un acto bochornoso que alcanzó niveles espectaculares en el extranjero.

En esta historia Alito seguramente se va a llevar la peor parte, ya sea en los tribunales, y en la sanción que pueda imponerle el Senado, que exageradamente Morena intenta desde ahora castigar con el desafuero. Eso es lo que trascendió casi de inmediato, pero si Noroña y asesores tienen dos dedos de frente, sabrán que desafuero o cualquier otra sanción, si es extremadamente severa, convertirá a los morenistas en verdugos y a Alejandro Cárdenas en víctima.

En pocas palabras es pésima idea, abusar del poder que hoy tienen como fuerza política. No sólo habla de la incapacidad para tejer acuerdos razonados, sino confirma que transitan con celeridad a un absolutismo similar al de Venezuela y Cuba.

Retomando el capítulo del enfrentamiento, el video muestra que Alito inició la agresión con un empujón, Noroña respondió con un gesto brabucón, de esos que dicen, “aquí estoy para lo que quieras”, con ello denotó ser “entrón”, actitud que sostuvo muy poco, no sabemos si fue por prudencia, o porque sus 65 años de edad y la corpulencia del cincuentón priista, lo frenó. Como quiera que sea, desdibujó al líder de izquierda que durante décadas enfrentó con valentía a sus oponentes.

Hasta ahí, la sangre no llegó al río, pero el pleito en este momento no es entre Noroña y Alito, sino entre dos corrientes políticas, una de ellas menor, pero que sin duda, obtendrá un crecimiento a partir de este evento cuando todo México tiene en sus celulares la gresca que protagonizaron los dos senadores, y que es tema de plática en todos los círculos sociales, laborales, universitarios, incluso hasta en los mercados, cafés y diversos centros de reunión.

Para cerrar el tema, hay que mencionar que los hechos (agresiones) de esta historia, superaron a las razones que originaron el desencuentro. Las redes sociales han inundado de diferentes videos relativos al desencuentro, pero ninguno explica por qué se originó el conflicto.

La circunstancia es que, durante la sesión de la Cámara de Diputados, Alejandro Moreno estuvo pidiendo la palabra repetidas veces, y Noroña nunca se la dio, lo ignoró por completo, simplemente dio por terminada la sesión, inmediatamente inició el Himno Nacional, por eso cuando este concluyó, Alito se dirigió a Noroña para reclamarle, y el priista no llegó solo, lo rodearon sus compañeros de partido en señal de apoyo a lo que todos habían observado.

Los senadores Pablo Ángulo, Rubén Moreira, Eruviel Alonso, Manuel Añorve, Carlos Gutiérrez Mancilla, entre otros acompañaron a Alito cuando se acercó a hablar con Fernández Noroña, una vez concluida la interpretación del Himno Nacional con lo que se clausuró la sesión.

Morena hoy tiene 67 senadores, el PRI 14 y el PAN 21, mencionamos a la corriente azul, porque, aunque la alianza sólo fue en el terreno electoral, es obvio que se tejen acuerdos, para unir su presencia minoritaria en un escenario cada vez más adverso para hacer política.

MARIO DELGADO ESTREGARÁ EN REYNOSA UN CEBETIS. – A propósito de morenistas, este viernes arriba a Reynosa el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, para entregar un CBTis que vendrá ampliar la oferta educativa en ese punto geográfico, que tiene un crecimiento acelerado en su número de habitantes y por lo tanto, incremento en la demanda escolar de todos los niveles.

Carrillo no es un morenista cualquiera, su paso como dirigente nacional de su partido, y hoy al frente de un sector de gran valía en las jornadas electorales, lo encuadra como una las piezas políticas principales de la corriente guinda.

Bien, pues ahí estará este viernes. Mario Delgado inaugurando una obra federal que responde a las gestiones del gobernador Américo Villarreal Anaya, para también emprender un recorrido por diferentes escuelas de educación básica. Además, el secretario, supervisará este día la entrega de Libros de Texto Gratuitos, confirmando que todos los estudiantes cuenten con este material en el inicio del ciclo escolar.