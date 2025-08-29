Ponen en marcha la Temporada 2025 de la ONEFA

Cd. Victoria, Tam.- Teniendo como escenario el Estadio “Eugenio Alvizo Porras” del Campus Victoria, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), puso en marcha la Temporada 2025 de la Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA).

En un ambiente de alegría y de apoyo de los aficionados, se realizó la patada inicial del encuentro entre los Correcaminos de la UAT y los Lobos de la Universidad de Coahuila.

Al evento asistió con la representación del rector Dámaso Anaya Alvarado, el secretario de Vinculación, Rogelio de Jesús Ramírez Flores. También se contó con la presencia de directores de los planteles del Campus Victoria.

Durante la ceremonia se recalcó el interés de la máxima casa de estudios de Tamaulipas por seguir promoviendo la práctica deportiva entre la juventud. Reconociendo que el fútbol americano forma el carácter e inculca valores humanos, importantes, para que los jóvenes puedan alcanzar sus metas en la parte educativa y en su vida personal.

Por ello, se subrayó el compromiso de la UAT por seguir abriendo espacios para la sana recreación, no solo para los universitarios, sino también para la comunidad en general, conscientes del impacto positivo del deporte en la sociedad.

Asimismo, se exhortó a los jugadores a competir con honestidad y a dar el máximo esfuerzo para dejar en alto el nombre de sus universidades.

Desde las gradas la afición apoyó en todo momento al equipo de casa, viviendo el partido con intensidad y algarabía.