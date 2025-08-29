Participaron docentes del COBAT 16 en el Congreso Estatal de Nuevas Prácticas Educativas

Inicia el lunes uno de septiembre Semestre 2025B

Docentes del COBAT 16 participan en Ciudad Victoria, en el Congreso Estatal de Buenas Prácticas Educativas, cuyo objetivo es fortalecer la educación media superior y superior.

En dicho Congreso y durante las mesas de trabajo, se presentaron ponencias por los mismos docentes para la mejora continua de la educación.

Es la Mtra. Juana Irene Hernández Cadena en su calidad de Directora del COBAT 16 quien da a conocer lo anterior, preciando que el Congreso Estatal de Buenas Prácticas Educativas, permitió a los docentes compartir experiencias muy importantes en beneficio del sistema educativo, en este caso lo que tiene que ver con la educación media superior.

Refirió asimismo la Directora del COBAT 16, que dicho curso se llevó a cabo uniendo esfuerzos entre la Universidad Autónoma de Tamaulipas con el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación, llevando como principal objetivo fortalecer la infraestructura académica, Impulsas la innovación y garantizar mayores oportunidades para los estudiantes tanto en la educación media superior, como la superior.

Dijo finalmente la Mtra. Juana Irene Hernández Cadenas, que Congreso Estatal de Buenas Prácticas Educativas, se llevó a cabo los días 26 y 27 de agosto, en el Polyforum de Ciudad Victoria y que incluye conferencias magistrales, paneles de discusión, presentaciones y mesas de trabajo, para impulsan la transformación del sistema educativo en Tamaulipas y promover nuevas rutas para fortalecer la práctica docente.

En otro orden de ideas, la Directora del COBAT 16 dio a conocer que el próximo uno de septiembre inicia el Semestre 2025B y que para tal efecto se llevará a cabo una asamblea cívica en las propias instalaciones del Plantel, quedando pendiente de confirmar la hora del evento, ya que es posible que asista el Director General de los Colegios de Bachilleres en Tamaulipas, CP Víctor González Salum.