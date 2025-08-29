Organizó Transportes SC rifa con causa en apoyo a la Sra. Rosy Pérez

En una acción solidaria con la Sra. Rosy Pérez, a quien se le quemó su casa en esta población de Soto la Marina y que fue pérdida total, la empresa Transportes SC que se única en la Calle Juárez casi esquina con Hidalgo, llevó a cabo un sorteo con causa, cuyos recursos obtenidos le fueron entregados a la afectada con la conflagración.

El sorteo llevó como primer premio dos cortesías de viaje SLM-Victoria o viceversa o Victoria-Monterrey o viceversa, incluyendo una parrillada de Carnes Beto y el segundo lugar una parrillada también de Carnes Beto.

El sorteo se llevó a cabo en vivo vía Facebook el pasado miércoles, resultando afortunado en segundo lugar el joven Oscar Iván y el primer lugar fue para Kenia Martínez, sorteándose finalmente un tercer lugar cuya ganadora fue Silvia Rueda.

Se dio a conocer por parte de la empresa Transportes SC, que las oficinas estarán recibiendo apoyos que la altruista sociedad quiera hacerle llegar a la señora Rosy Pérez y familia