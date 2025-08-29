Estatales

Ofrece IPSSET préstamo para adquisición de vehículo automotriz a sus derechohabientes

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 29 de 2025.-  El Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET) ofrece el Préstamo para Adquisición de Vehículo Automotriz, dirigido a sus derechohabientes activos, pensionados y pensionistas, con el objetivo de facilitar la compra de un automóvil nuevo y mejorar su calidad de vida.

“Los derechohabientes pueden solicitar hasta el 80% del valor total de la factura del vehículo nuevo, siempre y cuando cuenten con capacidad de pago, así como con un mínimo de seis meses de aportaciones al fondo de pensiones del instituto. Este crédito se paga vía nómina con descuentos de hasta 96 quincenas”, explicó Sandra Ivonne Mejía Bárcena, directora general del Instituto.

Los interesados en conocer su capacidad de pago para este préstamo deben programar una cita en ventanilla a través del sitio web www.tamaulipas.gob.mx/ipsset y acudir con los dos últimos comprobantes de pago, identificación oficial, y la cotización del vehículo nuevo (con IVA y pago de contado) emitida por la agencia automotriz de su elección.

Los trabajadores del Gobierno del Estado de Tamaulipas, así como pensionados y pensionistas del IPSSET que tengan dudas sobre este trámite, pueden comunicarse al 834 318 7300, extensiones 76416, 76443 y 76448, en un horario de atención de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., de lunes a viernes.

