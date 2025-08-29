Iniciará operaciones empacadora de carbón vegetal “El Bernal”

-A propuesta del gobernador Américo Villarreal, beneficia a las y los productores, con instalaciones propias y una marca registrada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 29 de 2025.- El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, realizó una visita de supervisión a la empacadora de carbón vegetal “El Bernal”, ubicada en el municipio de Victoria, la cual concluyó su fase piloto y está lista para iniciar operaciones y comercialización en septiembre, beneficiando a las y los productores.

Este proyecto comenzará con un volumen mensual de 200 toneladas de carbón vegetal, y para 2026 se prevé alcanzar las 400 toneladas mensuales.

El objetivo central es dar valor agregado a la producción primaria, garantizando precios justos y estables a las y los productores, además de cumplir con la normatividad en materia de explotación sustentable.

El Secretario de Desarrollo Rural, Antonio Varela Flores, destacó que este proyecto surgió como una propuesta del gobernador Américo Villarreal, al identificar la problemática del sector, que era la venta a granel a precios bajos y sin valor agregado.

Ahora, con un esquema formal de comercialización y una marca registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el carbón vegetal tamaulipeco se presentará en el mercado bajo el nombre “El Bernal”, con instalaciones que incluyen una bodega para almacenamiento y embolsado, garantizando un producto de mayor calidad y con mejores condiciones de competitividad en el mercado nacional.

Refirió que este proyecto, impulsado por la Oficina del Gobernador a través de la Promotora para el Desarrollo de Tamaulipas (PRODET), se coordina de manera intersecretarial con la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, así como con la Secretaría de Economía, y se desarrolla bajo el sello de Hecho en Tamaulipas.