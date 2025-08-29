Inaugura Alcaldesa  Glynnis Jiménez nueva pavimentación y dio banderazo a otras obras

En distintos eventos que se llevaron a cabo en la presente semana, la presidenta municipal, Glynnis Jiménez Vázquez, entregó una nueva obra de pavimentación, dio el banderazo para la construcción de otra obra similar a base de concreto hidráualico, así como rehabilitación de la red general de drenaje en la Calle Hidalgo entre Carranza y Guadalupe Victoria.

Un evento fue el corte del simbólico listón de inauguración de la Calle Díaz Mirón entre Carranza y Sarabia, donde la Alcaldesa recibió el agradecimiento por parte de los beneficiarios a través de un mensaje del Profr. Luis Felipe Rodríguez Posada.

Asimismo y en otro acto, la Lic. Glynnis Jiménez Vázquez dio el banderazo para la rehabilitación a base de concreto hidráulico de la Calle Benito Juárez, en el tramo comprendido entre la calle Pedro J. Méndez y la Carretera Nacional, recibiendo el agradecimiento por parte de la Adriana Estrada Arellano en nombre de los beneficiarios.

Cabe hacer mención que la obra de pavimentación de la Calle Díaz Mirón entre Carranza y Sarabia, incluyó la rehabilitación del drenaje sanitario.

En sus mensajes, la presidenta municipal destacó la importancia de las obras que se llevan a cabo por parte del Gobierno de Soto la Marina a su cargo, ya que se trata de necesidades prioritarias que mejoran la vialidad y mejoran la vida de los marsoteños.

En el inicio de la rehabilitación de la red general del drenaje en la Calle Hidalgo, la Lic. Glynnis Jiménez Vázquez recibió el agradecimiento por parte de Eduardo Camacho Pérez en representación de las familias beneficiadas con la obra.