Garantiza Tamaulipas cobertura total en Educación Media Superior

Reynosa, Tamaulipas.- Agosto 29 de 2025.- En cumplimiento a la instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya de que las y los jóvenes no se queden sin la oportunidad de estudiar, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Igor Crespo Solís, informó que este nivel educativo cuenta con una cobertura total en la entidad.

Indicó que actualmente Tamaulipas alcanzó una cobertura del 104 por ciento en Educación Media Superior, cifra histórica que supera ampliamente el 90 por ciento registrado al inicio de la actual administración estatal.

Explicó que este avance se debe a la integración de las y los jóvenes en tránsito, así como de estudiantes que decidieron reincorporarse después de haber abandonado sus estudios, lo que refleja el compromiso del gobierno con garantizar el derecho a la educación y con impulsar la permanencia escolar.

El funcionario señaló que actualmente el estado cuenta con una matrícula cercana a los 150 mil alumnas y alumnos en nivel medio superior, mientras que la cobertura en el nivel superior mantiene también una tendencia al alza en distintas áreas.

Refirió que el proyecto educativo está alineado a la vocación económica de cada región, con el objetivo de formar capital humano, preparado para responder a las demandas del sector productivo.

“En Reynosa estamos impulsando programas vinculados a los semiconductores y a la inteligencia artificial; en Matamoros nos enfocamos en la logística derivada del desarrollo del nuevo puerto, así como en el clúster automotriz que se instalará en esa región y en la zona sur el énfasis está en la industria petroquímica”, detalló.

El subsecretario señaló que tanto las instituciones de media superior como de superior se encuentran trabajando bajo este esquema de pertinencia académica, lo que fortalece la vinculación con las empresas.

Asimismo, reconoció que uno de los principales retos es garantizar la misma cobertura en las zonas rurales, donde las condiciones geográficas y de infraestructura representan un desafío adicional. Sin embargo, reiteró que existe el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, para garantizar que el sistema educativo llegue a todos los rincones de Tamaulipas.