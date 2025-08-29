Por: Raúl Terrazas Barraza

Un CEBETIS más

Ya casi pasa un año de la nueva administración federal de la República y hay funcionarios a los que, todavía no se les ve el lado como tales.

Es el caso del Mario Delgado Carrillo, porque el estigma de dirigente del partido que ha ganado dos veces la presidencia de México, todavía no se le quita, incluso por las entidades del país hay regeneracionistas que recurren a él para asuntos de política.

Este fin de semana, el funcionario quien es secretario de Educación Pública, estuvo en la ciudad de Reynosa para inaugurar junto con el Gobernador de la entidad, Doctor Américo Villarreal Anaya, el alcalde Carlos Peña Ortiz e invitados como el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, médico Dámaso Anaya Alvarado, un nuevo Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, el número 302.

Fue ocasión para que el titular del Poder Ejecutivo de la entidad, refrendar su compromiso con la educación en la cual su administración invierte recursos presupuestales para apoyar a los estudiantes con paquetes escolares y uniformes, en especial para 25 municipios, cuyo proceso de entrega ya está prevista.

Educación, educación y más educación son los tres elementos que componen la estrategia de Tamaulipas para lograr la transformación de la sociedad, porque un pueblo con más educación es un pueblo que mejorar en todas sus actividades.

Delgado Carrillo, secretario de Educación en el país, refirió que la presidenta de la República, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo siempre ha luchado por la educación pública e informó que, con el nuevo modelo educativo del bachillerato nacional, se respalda a la educación de Tamaulipas, porque se han otorgado 283 mil becas con una inversión de más de 500 millones de pesos y más de mil 100 escuelas tuvieron algún tipo de inversión para mejorar su infraestructura.

Aunque, no es todo, porque la dependencia a su cargo dará respaldo especial a Tamaulipas para apoyar 81 planteles de bachillerato con recursos del orden de los 350 millones de pesos.

La inauguración del CEBTIS 302 fue todo un acontecimiento, entre otras cosas, porque fue ratificado por el secretario de Educación del Estado, Doctor Miguel Ángel Valdez García que ningún estudiante de educación media superior se quedó sin lugar, de manera que, según lo señalado por la alumna Danira García Mendoza, con esa nueva institución se siembra esperanza para un futuro promisorio de la juventud.

En el evento de bachillerato de Reynosa hubo gente de donde quiera, porque acudieron funcionarios el encargado de la Dirección de Educación Técnica Industrial en la entidad, Olegario Muñiz Cura, diputadas y diputados de allá y de acá como Humberto Prieto Herrera, su compañera Yuriria Iturbe Vázquez y desde luego, el dirigente del Sindicato de Maestros en Tamaulipas, Arnulfo Rodríguez Treviño.

Los otros

Por fin se fue de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, el Legislador Gerardo Fernández Noroña, en su lugar se queda la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, hija del recordado izquierdista ingeniero Heberto Castillo Martínez y quien seguro recompondrá las cosas al interior de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, mínimo para que haya cordura y se acaben tanto gritos como exhibicionismo.

La nueva mesa directiva senatorial, comienza su gestión a partir del lunes primero de septiembre y quizá una vez encarrilados los trabajos tanto en las sesiones Plenarias como Comisiones, quede atrás un esquema de funcionamiento que fue muy criticado y que terminó con un pleito entre Legisladores en estos días.

Por cierto, entre las integrantes de la nueva mesa directiva del senado, va la panista nuevoladerense Imelda Sanmiguel Sánchez en calidad de vicepresidenta y, por más que se buscó entre los que integran ese grupo de trabajo, no aparecieron ni la Senadora Olga Sosa Ruiz y mucho menos su compañero de Reynosa, José Ramón Gómez Leal, por tanto, se mantendrán como Legisladores del montón.

La nueva presidenta del Senado es arquitecta de profesión y se ha distinguido por su apego a las causas sociales, además, ha trabajado en el Gobierno de la Ciudad de México del cual fue secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda y en PEMEX como consejera Independiente.