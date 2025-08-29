Fortalece COBAT infraestructura educativa, con espacios modernos y equipados

González, Tamaulipas.- Agosto 29 de 2025.- Con la finalidad de que todas y todos los jóvenes tengan oportunidad de acceder a una educación de calidad y pertinente, el Gobierno del Estado, a través del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Educativa (ITIFE), entregó una nueva aula en el Centro de Educación Media Superior a Distancia (CEMSADET) número 24, perteneciente al Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas (COBAT), informó su director general, Víctor Manuel González Salum.

Dijo que con esta nueva aula, el CEMSADET ubicado en el ejido López Rayón, del municipio de González, contará también con equipo de tecnología y mobiliario moderno, creando un espacio óptimo para el aprendizaje y el desarrollo integral de las y los estudiantes.

Expresó que para la creación de esta obra se destinaron recursos superiores al millón de pesos y tiene la capacidad de atender y beneficiar a alrededor de 60 alumnas y alumnos. Además, responde a la creciente demanda educativa en la región y al interés del COBAT por brindar instalaciones dignas y funcionales para sus estudiantes.

González Salum resaltó el compromiso del Gobierno del Estado para fortalecer la educación y el desarrollo en las comunidades rurales, como es el caso de los CEMSADET que ofrecen educación en el nivel medio superior a distancia, aprovechando las tecnologías de la información.

Enfatizó la importancia de que el Gobierno de Tamaulipas, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, conciba a la inversión en infraestructura educativa como un pilar esencial para el desarrollo del estado y que, a través de la Secretaría de Educación, a cargo de Miguel Ángel Valdez García, se fortalezca la calidad educativa.