EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues en la 4T andan muy inquietos por el tema de las declaraciones del MAYO ZAMBADA ante las autoridades gringas…Puede saltar “pus” desde USA el cual pudiera embarrar la imagen de próceres de la cuarta transformación que se sentían intocables hasta antes de esto…Resulta de risa que la presidenta CLAUDIA diga que la declaración del MAYO requiere de pruebas reales y no solamente se debe de basar en declaraciones de criminales…Cuando ella y su patrón AMLO han crucificado a GENARO GARCIA LUNA con puras declaraciones de ese tipo de delincuentes…Ahí si en la 4T dan por verídicas dichas declaraciones…Lo cierto es que como nunca antes desde que llegaron al poder los de la cuarta transformación se han estado viendo acorralados ante semejantes señalamientos provenientes de los Estados Unidos…Como también como nunca los altos mandos de MORENA han estado exhibiendo su doble cara…Por un lado no se cansan de pregonar lo de la justa medianía y por el otro lado al impresentable Senador GERARDO FERNANDEZ NOROÑA se le ha descubierto una regia mansión valuada en más de 12 millones de pesos aparte de las camionetas con valor de millón y medio de pesos que tiene para su uso diario…”No estoy obligado a ser austero”, grita a los cuatro vientos cuando es acorralado por los periodistas que le cuestionan su doble moral y su triple rastrero…Por cierto este impresentable sujeto ahora se quiere hacer el sufrido por los aventones que en el senado le dio el líder del tricolor ALITO MORENO cuando motivos de sobra se cansó de darle en la sesión…Nunca le quiso dar la palabra a ALITO porque sabía que lo iba a exhibir por lo de su millonaria mansión…Y todavía la bancada Morenista se atreven a salir en defensa de este barbaján…Aparte en las tomas que nos brinda la televisión se ve de manera clara que NOROÑA aventó primero a ALITO…Aparte de bocón NOROÑA resultó llorón…En temas locales me dicen que es muy probable que el gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA vaya a poner en marcha aquí en Soto la Marina el ciclo escolar 2025-2026…Que estaría siendo tan importante evento en la Escuela Primaria “Felipe de la Garza” a cargo del Prof. ALEJANDRO VILLARREAL RAMÍREZ…De ser así sería ésta la primera ocasión que nos visitaría el ejecutivo estatal en todo lo que va de su sexenio…Pues se va poner bueno el tema de la elección interna de los panistas a desarrollarse el 14 de septiembre…Se registraron dos planillas para competir por el cargo que hasta ahora todavía ostenta JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ…Una la encabeza AUDELIO URBINA CONDE quien lleva como propuesta a la secretaría general a ARELY ACOSTA MENDIOLA…La contra parte está encabezada por JESUS BAÑUELOS HERNANDEZ a la presidencia y PANCHITA RUIZ MELENDEZ para la secretaría general…Vamos a esperar hacia donde se ladean los equipos políticos que tienen presencia hacia el interior del PAN marsoteño…Pero al haberse presentado dos planillas se puede adelantar que los acuerdos de unidad se fueron el cesto de la basura…No se pudieron poner de acuerdo los equipos…Aunque tampoco es malo eso de la competencia interna y es que esto es precisamente lo que le da sentido a todo instituto partidista que se precie de practicar la democracia…Por cierto causa revuelo que PANCHITA RUIZ forme parte de una de las planillas del PAN…Digo esto porque hasta hace no mucho tiempo estuvo activa en la campaña de GLYNNIS y después la pude saludar en un evento del líder del PRI en el estado en el salón de actos de “Lázaro Cárdenas”…PANCHITA fue dirigente del PRI local además de regidora por el mismo tricolor…Pero tampoco es para extrañar esta mutación política de PANCHITA si tomamos en cuenta que casi el 100 por ciento de quienes estuvieron en el PRI cuando ella lo dirigió, también se encuentran esos mismos en otros partidos y de manera mayoritaria en MORENA…Entonces tampoco es como para que quieran quemar en leña verde a la buena PANCHITA…Casi nadie dentro del entorno político de Soto la Marina puede presumir de fidelidad eterna a partido alguno y es que prácticamente todos y todas han pecado en cuanto a su lealtad partidista…Es escaso por demás el político de Soto la Marina que pueda presumir de convicción partidista…Si los hay…Pero son los menos…Ni modo que la mayor parte de los que están ahora en los principales cargos locales, estatales y federales en nuestro municipio no hayan nacido políticamente en el PRI…Y nadie les dijo nada cuando abandonaron al tricolor por así convenir a sus muy respetados y respetables intereses políticos y personales…Así que hay que respetar la decisión de PANCHITA como se respetó en su momento, el cambio de partido, de los que ahora ponen el grito en el cielo por su participación en el proceso interno del PAN…A otros temas para decirles que el joven MARAVILLA MENDOZA ya forma parte del equipo de futbol Guerreros de Reynosa que está participando en la tercera división profesional…Desde muy pequeñito demostró grandes cualidades como portero contando siempre con el apoyo de su familia…Identificado a nivel municipal con los equipos dirigidos por mi primo “PANDO” BARRIENTOS…Suerte y por lo tanto, mucho éxito MARAVILLA!…Han dado inicio las fiestas patronales y por aniversario de la fundación de Soto la Marina…Tengo pendiente para la próxima semana una buena plática con el Lic. JUAN GUILLERMO RUBIO GOMORA respecto a la historia de nuestro municipio en los más importantes anales…Se viene septiembre que está considerado el Mes del Testamento en nuestro país…Durante septiembre se aplican sustanciales descuentos monetarios para todas aquellas personas que acudan a las notarías a poner en orden el tan delicado tema de sus herencias…Por ello es que en la Notaría 303 el Lic. GASPAR ARELLANO GALVAN se declara listo para atender en este tema a las personas que deseen poner en orden el asunto de sus bienes materiales…La Notaría 303 se encuentra ubicada en pleno corazón de Soto la Marina en Hidalgo casi esquina con Benito Juárez…En días pasados saludé a mi estimado amigo JORGE GUAJARDO REYES…Bien metido en sus asuntos laborales como en los de carácter privado…En cierta parte de su vida JORGE se desempeñó de manera exitosa dentro de la política y el servicio público…Pues vaya que les dolió en verdad en su bien merecido orgullo a mis amigos del Ejido Noche Buena con eso de que perdieron la serie final por el beisbol del municipio…Cayeron ante la novena de La Chona tres juegos por uno…Prometen en Noche Buena ir por la merecida revancha en la próxima temporada de la pelota caliente marsoteña…El pasado jueves cumplió un año más de vida el Secretario del Ayuntamiento, SERGIO RUIZ BALANDRANO…Felicidades Lic!…En la Escuela Telesecundaria “Adolfo López Mateos” de Tampiquito a cargo del Prof. ARRATIA se trabaja en prácticamente todo el año con sus alumnos…Al menos en este periodo vacacional que está por terminar trabajaron con cursos de matemáticas y en certámenes estatales como participando en el tema cultural dentro de las fiestas patronales…Se nota el liderazgo del director en sinergia con todos quienes forman parte de diferente manera de la institución a su cargo…Como que hacia el interior de MORENA acá en Soto la Marina de repente como que el celo intentara apoderarse de algunos de los liderazgos que trabajan en el tema del fortalecimiento interno y de afiliación…MORENA podría no estar tan fuerte rumbo a próximas elecciones por el comportamiento de quienes están en la cúpula nacional…Y sí a esto se le suma que internamente traigan discordias…De por sí no faltan los analistas políticos nacionales que pronostican que este el sexenio de CLAUDIA podría ser el último de MORENA en nuestro país…Y no porque en la oposición estén bien organizados…Las guerras internas de los guindas traen a este partido de momento en la más baja percepción de la sociedad…Aparte el gobierno de CLAUDIA se está acabando el dinero para los programas sociales y por ello es que ya le está metiendo la mano a los recursos de los fideicomisos que desaparecieron por instrucciones del que reside ahora en su rancho de nombre impronunciable…Un saludo para mi estimado amigo el Prof. PANCHO SILVA…Él de momento está en stop político…Cuidadoso…Observador del entorno electoral marsoteño…Pero siempre listo para el arranque de la política…Jubilado dentro del sector educativo, este importante hecho le da la tranquilidad para más allá de buscar un cargo público, analizar a ciencia y conciencia el panorama político del actual presente y del futuro inmediato…Considerado un político de la vieja escuela o de la vieja guardia sabe mucho más del arte de la grilla que algunos de los muchachitos de la actualidad que por el hecho de haber ganado una elección sienten como si la virgen les hablara…La experiencia y el colmillo político no se obtienen con tutoriales en el celular…Las campañas se ganan a ras de tierra…Las porras y las matracas nunca han ganado elecciones…Solamente le dan sabor a una campaña…Lamentablemente en ocasiones pareciera que a los grandes políticos solamente se les requiere para las campañas…Después de las elecciones ni en cuenta…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…