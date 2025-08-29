Elegirán panistas marsoteños nueva dirigencia el 14 de septiembre

El próximo 14 de septiembre se llevará a cabo la asamblea para elegir la nueva dirigencia del PAN en Soto la Marina.

Así lo dio a conocer el dirigente local, Ing. Juan Carlos Alcocer Vázquez, quien hace un exhorto a la militancia de su partido para que asistan y participen en tan importante elección en dónde también se habrán de elegir a los nuevos consejeros estatales y nacionales.

La convocatoria para elegir a la nueva dirigencia municipal se hizo llegar el pasado 15 de agosto por parte de la Presidencia del Comité Directivo Estatal en base a la autorización de la dirigencia nacional, dejando establecido que la misma debería de publicarse en estrados físicos y electrónicos, debiendo enviar las evidencias del cumplimiento a dicha disposición.

Da a conocer Juan Carlos Alcocer Vázquez, que hay dos fórmulas registradas, una que encabezan Audelio Urbina Conde con Arely Acosta Mendiola como presidente y secretaria general, respectivamente y otra formada por Jesús Bañuelos como presidente y Francisca Ruiz Meléndez, como secretaria general.

Indica asimismo el aún dirigente municipal del PAN, que ambos registros fueron enviados a la Comisión de Orden del Comité Directivo Estatal, para su respectiva verificación y aprobación, para ver si los militantes cumplen con los requisitos de los estatutos, reglas y lineamientos del Partido Acción Nacional

La asamblea está programada para llevarse a cabo, si no hay cambio de última hora en las instalaciones del Auditorio Municipal el 14 de septiembre a las 10:00 de la mañana