Eficientarán SEBIEN y Colegio de Tamaulipas los servicios en pro del bienestar

-Firman convenio de colaboración para capacitar a funcionarios públicos de la dependencia

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 29 de 2025.- Como parte de la transformación que se vive en Tamaulipas, se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Bienestar Social y el Colegio de Tamaulipas, para incrementar la eficiencia, transparencia y calidad de los servicios que se brindan en materia de bienestar social.

En la Sala de Juntas de la SEBIEN situada en el piso 20 de la Torre Bicentenario”, estuvieron presentes la titular de la dependencia Silvia Casas González y personal del Colegio de Tamaulipas, encabezados por su rector Marco Antonio Moreno Castellanos para la formalización de este acuerdo.

En su mensaje de bienvenida, Casas González dijo a los presentes que por medio de estas acciones, la SEBIEN fortalece alianzas para seguir construyendo un mejor Tamaulipas, de acuerdo a la política humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, con el propósito de consolidar y fortalecer los procesos operativos de los programas encaminados a mejorar la calidad de vida de las personas en condiciones de pobreza.

“Vamos a establecer acciones que impacten de manera directa al bienestar de las y los tamaulipecos, fortaleciendo la formación académica y la cooperación institucional en beneficio de la sociedad”, precisó.

Con este acuerdo se promoverá la aplicación de metodologías con bases científicas, el desarrollo de estadísticas en materia de bienestar social y la capacitación continua que permitirá dar mejores resultados a las y los tamaulipecos, explicó Casas González.

Dijo también que la modernización de la administración pública, es un proceso continuo que busca mejorar los servicios públicos a través de la innovación y la adaptación a las nuevas tecnologías y necesidades sociales, en lo que el Colegio de Tamaulipas tendrá un papel relevante para alcanzar estos objetivos.