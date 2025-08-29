Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Avanza Tamaulipas en Educación

Desde la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo reconoció el trabajo del gobernador del estado Américo Villarreal Anaya en materia educativa, al destacar que la entidad avanza en los programas de vive saludable y en la estrategia nacional contra las adicciones.

Durante su visita a Reynosa este viernes por la mañana para inaugurar el CBTis 302, el funcionario federal estuvo acompañado del gobernador Américo Villarreal Anaya y por el Dr. Miguel Ángel Valdez García, titular de ramo en la entidad.

Mario Delgado dijo que en Tamaulipas, la política educativa se apega a las directrices marcadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo el funcionario federal reconoció apoyo del gobierno de Tamaulipas en educación en la entrega de útiles y uniformes para estudiantes para diferentes niveles educativos.

Dijo: “Quiero felicitar al gobernador Américo Villarreal por la gran noticia que me acaba de dar: aquí, además de los libros de texto, se entregarán paquetes de útiles escolares a todas las niñas y niños del estado. ¡Felicidades, gobernador!”, expresó Delgado durante un evento oficial.

El titular de la SEP precisó que esta iniciativa busca garantizar que ningún estudiante se quede sin las herramientas necesarias para aprender. Asimismo, resaltó que en los 25 municipios con mayor rezago social se entregarán dos uniformes a cada alumno de nivel preescolar y primaria, como parte de las acciones para reducir la desigualdad educativa.

Serán 4 millones de libros de texto gratuitos enviados por la presidenta Claudia Sheinbaum, los que se distribuirán por todo el estado y se implementaran apoyos adicionales para niñas y niños tamaulipecos, por lo que es una preocupación de la mandataria nacional y por el ejecutivo estatal.

Por último, Delgado Carrillo dirigió un mensaje de reconocimiento a los docentes de la entidad: “Un saludo respetuoso a todos los maestros de educación básica y preescolar; ustedes están formando el futuro de México y de Tamaulipas”.

Por cierto, el Secretario General de la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño, estuvo presente en la inauguración del Plantel No. 302 respaldando y refrendando el compromiso del sindicato con la educación pública y con la niñez y juventud de nuestro estado.

NOTAS CORTAS

1.- El titular de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Ciudad Victoria, Javier Córdova González, dijo que se desplegará un operativo especial a partir del próximo lunes en distintos planteles educativos de nivel básico, medio y superior. Esto con el objetivo de garantizar la seguridad de estudiantes, maestros y padres de familia en este regreso a clases, por lo que ya estamos preparados, apuntó.

También comentó que los accidentes en el anterior ciclo escolar disminuyeron en un 25 por ciento, por lo que esa es la intensión de bajarlos más y con buen equipo y buena coordinación se puede más, agregó.

2.- Desde Bustamante me reportan que se Implementaron labores de rehabilitación de la calle Sin Nombre, en el Ej. Felipe Ángeles, de esta localidad, por lo que estas acciones permiten que la comunidad cuente con una infraestructura vial en mejores condiciones, facilitando el tránsito diario y el desarrollo de sus actividades. Bien por esta administración municipal y por su alcaldesa, Maricela Rodríguez González.

3.- Por cierto, donde hay voluntad, hay transformación y eso lo estamos viendo en Jaumave con su presidente municipal Manuel Báez Martínez, y en este primer año de gestión, con más de 399 mil desayunos escolares, reafirma su compromiso con la niñez y su bienestar. Ecos que veremos seguramente en su primer informe de gobierno el próximo 7 de septiembre.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.