Define Consejo Estatal para el Desarrollo Sustentable agenda rural con enfoque de género

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 29 de 2025.- Con la destacada participación de representantes de dependencias federales y estatales, instituciones educativas, diputadas, consejos distritales y organizaciones de productores, se llevó a cabo la Primera Reunión Ordinaria del Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable, que tiene como objetivo fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional y definir estrategias conjuntas para impulsar el desarrollo integral del campo y avanzar en la transformación de Tamaulipas.

El Secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura y presidente suplente del Consejo Estatal, Antonio Varela Flores presentó diez proyectos estratégicos en el sector agropecuario. Estas iniciativas clave impulsan la productividad, la sostenibilidad y la innovación en la agricultura, ganadería y pesca, además de mejorar la competitividad, fomentar la seguridad alimentaria y promover el desarrollo rural.

Se realizó la presentación de las acciones de los Programas Estatales 2025 como son: Parque de Maquinaria, Aprovechamiento Hídrico Atmosférico, Centro Estatal en Adiestramiento y Capacitación en Reproducción Animal y Mejoramiento Genético de la Ganadería, Programa de Sanidad e Inocuidad Agrícola, Programa de Sanidad e Inocuidad Pecuaria, Programa de Sanidad e Inocuidad Acuícola, Sistema Arrecifal Artificial de Tamaulipas, Impulso al Sorgo blanco y Cadena Productiva del Carbón Tamaulipeco.

Además, se realizó la firma del Convenio de Colaboración para la Atención a los Sujetos Agrarios de los Núcleos Agrarios del Estado de Tamaulipas, bajo un enfoque de igualdad sustantiva, paridad de género y derechos humanos, con el fin de reducir las brechas de desigualdad y prevenir la violencia contra las mujeres.

Román Garza Infante, titular de la Oficina De Representación de la SADER en Tamaulipas, y secretario técnico de este consejo, refirió que se inició la primera reunión del Consejo Estatal con las facultades y responsabilidades que la Ley para el Desarrollo Rural Sustentable establece además que se autorizó el calendario de reuniones de 2025. También presentó los Programas Federales 2025 de la Secretaría de Agricultura.

La representante de la Procuraduría Agraria en Tamaulipas, Dania Itzel Rodríguez Zamarrón, señaló que el convenio firmado con la Secretaría de Desarrollo Rural y el Instituto de la Mujer sienta un precedente a nivel nacional, al ser el primero en su tipo. Por ello, reconoció al gobernador Américo Villarreal Anaya por su trabajo, compromiso y entusiasmo, destacando que este acuerdo representa un gran paso en la defensa de los derechos de las mujeres del campo tamaulipeco.