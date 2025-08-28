Refrenda Sistema de Radio y Televisión Tamaulipas compromiso con la transparencia y el servicio público

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 28 de 2025.- Para evaluar acciones que impulsen el fortalecimiento institucional y operativo del Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas (SERTT), se realizó este día la segunda sesión ordinaria 2025 de la Junta de Gobierno del medio público, en donde se refrendó el compromiso con la transparencia y el servicio público.

En esta segunda sesión del año, presidida por el director general del sistema, Ulises Brito Aguilar, se abordaron ejes fundamentales como: Gobernanza y cumplimiento de reglamentos, para certificar el trabajo con apego normativo; Gestión financiera y administrativa, ejercicio que dio cuenta de informes y propuestas que validan el uso eficiente de los recursos públicos a través su correcta administración y transparencia en el ejercicio que se informa.

Asimismo, Adquisiciones e infraestructura; aquí se abordaron las iniciativas relacionadas con compras, arrendamientos y regularización de instalaciones para mejorar equipamiento y regularización de instalaciones; en cuanto a Recursos humanos y operación, se analizó la organización del personal, horarios y registros operativos, rubro donde el consejo realizó recomendaciones para mejorar la organización laboral y el registro de actividades del personal del SERTT.

En esta reunión, realizada en el salón Toma de Decisiones de Palacio de Gobierno rindió protesta la nueva consejera representante de la Secretaría de Administración, Cayetana Nájera Barrientos, dependencia que se suma al consejo en cumplimiento de recientes reformas a la Ley de Entidades Paraestatales.

Además, la comisaria del órgano interno de control, Viridiana De León Yllades, presentó su informe trimestral, confirmando que el SERTT opera conforme a las disposiciones legales vigentes.

La sesión también contó con la participación de la Defensora de Audiencias, Rocío Jazmín Ávila Sánchez, quien compartió observaciones y propuestas para mejorar la atención a las audiencias y reforzar el enfoque ciudadano de la línea editorial del medio público.

Los integrantes de la Junta de Gobierno reiteraron su compromiso con la legalidad, la rendición de cuentas y la continuidad de un servicio público de radiodifusión que sirva a la ciudadanía con responsabilidad y calidad.