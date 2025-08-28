Ofertan más de mil vacantes en la Feria del Empleo para las Juventudes en Reynosa

Reynosa, Tamaulipas.- Agosto 28 de 2025.- Con gran éxito se desarrolló la Feria del Empleo para las Juventudes 2025 en Reynosa, organizada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través del Servicio Nacional de Empleo, en la cual se ofertaron más de mil vacantes para operativos, técnicos y profesionistas.

En total, 60 empresas participaron de forma presencial, poniendo a disposición de las y los buscadores de trabajo 1,026 ofertas laborales. Al evento asistieron 850 personas en búsqueda de empleo, con la expectativa de lograr al menos un 25% de colocación en los 30 días posteriores a la jornada.

Durante su mensaje, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, destacó que estas acciones permiten brindar oportunidades de empleo digno, formal y con prestaciones de ley a las juventudes.

“El objetivo es acercar vacantes reales y seguras a nuestras juventudes, que tienen el derecho de acceder a un trabajo que garantice bienestar y estabilidad. Aunque la feria está dirigida a jóvenes, también es un espacio abierto para toda la comunidad que busca incorporarse al sector formal”, expresó.

La subsecretaria de Empleo y Previsión Social, Carolina Iveth Martínez Molano, subrayó que este tipo de eventos fortalecen la vinculación laboral, pues las y los asistentes tienen la oportunidad de dialogar directamente con representantes de las empresas, lo que agiliza el proceso de contratación.

En el acto protocolario participaron además el alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz; la diputada local por Reynosa, Guillermina Magaly Deandar Robinson; los diputados locales Marco Antonio Gallegos Galván y Armando Javier Zertuche Zuani; así como la secretaria general del SUTSPET, Blanca Guadalupe Valles Rodríguez, entre otras personalidades.

Con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas que encabeza el titular Américo Villarreal Anaya, reafirma su compromiso con un gobierno humanista y de la transformación, impulsando estrategias que generan oportunidades reales de desarrollo para las juventudes y para toda la población tamaulipeca.