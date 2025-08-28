Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 28 de 2025.- Con docentes actualizados, infraestructura en buenas condiciones y con libros de texto, paquetes de uniformes y útiles escolares ya en las escuelas, el sector educativo se encuentra listo para iniciar el ciclo escolar 2025–2026, indicó Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas.

“Como dice el señor gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, se presagian buenos tiempos para Tamaulipas; le ha llegado la hora a Tamaulipas en la educación, puesto que hemos trabajado intensamente en este período de receso vacacional”, expresó.

Informó que, durante esta semana, las y los docentes se encuentran trabajando en el Consejo Técnico Escolar (CTE), en donde se actualizarán para el arranque de clases el próximo lunes 1 de septiembre.

“Que todos los profesores, todos los directores, todos los supervisores tengan muy claro el ideario humanista de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), los nuevos contenidos que se van a trabajar en los grupos, en los nuevos ciclos escolares, y desde luego, una cosa que ha sido muy aplaudida: al día de hoy, están todos los libros en las escuelas”, puntualizó.

Destacó el esfuerzo que hace el Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y el efecto que ha tenido la entrega de becas universales a todas y todos los estudiantes de bachillerato y secundaria en el país.

“La beca ha logrado bajar los índices de deserción. Este que fue el primer año que se repartió a toda secundaria, vemos un 11 por ciento más de muchachos que quieren ingresar a la prepa en algunos municipios. En global es como un 5 o 6 por ciento”, puntualizó.

Valdez García compartió que, para dar mejores resultados en la educación, desde su llegada a la titularidad de la SET se ha trabajado en la renovación de la estructura, valorando los perfiles de las y los funcionarios educativos, incorporando a nuevos o reasignando responsabilidades en otros.

“Renovamos al equipo de subsecretarios, reubicamos a los subsecretarios que ya estaban; no se trataba de llegar y cancelar, sino de llegar, valorar, hacer enroques. Esto hace una visión fresca, una visión de experiencia de los que ya están, y algunos vimos que se podían optimizar en otros puestos. Hicimos que, en las puertas del ciclo escolar, esté todo preparado”, finalizó.