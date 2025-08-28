Por: Raúl Terrazas Barraza

Magistrados panistas, de que se van se van

Ya falta menos para que se vayan los panistas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quienes, desde hace mucho tiempo prefirieron tener un perfil bajo, en el entendido de que están dedicados al proteccionismo de personas que trabajaron en el desagradable sexenio panista, eso sí, en el entendido de que, a partir del primero de octubre nadie podrá defenderlos.

A un mes de que las y los nuevos Magistrados que fueron electos en las votaciones del pasado primero de junio lleguen a sus cargos, todos ellos se reunieron en torno a quien será presidenta del del Poder Judicial, Abogada Tania Contreras López, para marcar con esa acción el inicio del proceso de transición.

Ilógico sería pensar que, desde hace muchos meses no exista vigilancia en las instalaciones de Salas de Magistrados y Juzgados a fin de identificar movimientos extraños que tengan que ver con la sustracción de documentos, sobre todo de aquellas oficinas en las que hay funcionarios con el sello del panista.

Desde luego, el actual presidente del Poder Judicial, Magistrado Hernán de la Garza Tamez, puede con toda la autoridad que tiene estar al pendiente de que nada salga de las oficinas y que, a la hora de la entrega recepción todo se encuentre en orden.

También, hubo quien dijo que, todos los funcionarios judiciales panistas, desde que se hizo la reforma del Poder Judicial, comenzaron a llevarse tipo acción hormiga los documentos comprometedores que pudieran servir de evidencia a los que llegan en su lugar de no realizar su tarea judicial con imparcialidad por su afán de proteccionismo a los que trabajaron en el sexenio del pasado reciente.

Quienes integrarán el nuevo Poder Judicial tuvieron dialogaron de forma abierta respecto a la chamba que asumirán dentro de poco y estuvieron de acuerdo para trabajar con unidad, transparencia y compromiso profundo con la ciudadanía que votó por ellos y otorgándoles la confianza, misma que no puede defraudar.

La presidenta electa del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, consideró el encuentro con sus compañeras y compañeros como el primer paso que marca el inicio de un Poder Judicial más cercano a la ciudadanía, eficiente y confiable para todas y todos.

Los otros

Esta semana tuvo lugar la celebración del Día Internacional contra el Dengue, su finalidad es generar más conciencia en la población sobre esta enfermedad infecciosa transmitida principalmente por la picadura de la hembra del mosquito Aedes aegypti, mejorar la prevención y control con la colaboración de todas y todos, todo el año.

En Tamaulipas, la secretaría de Salud que tiene a su cargo el Doctor Vicente Hernández Navarro ha dado una lucha frontal a la propagación del dengue, al grado tal que, se logró contener y reducir la incidencia de casos en la zona sur de la entidad, porque Tampico, Madero y Altamira aparecían como los municipios con más casos desde el primer trimestre del año, sin embargo, para el inicio de la temporada de lluvias la cantidad de casos descendió.

En este momento de acuerdo a la información de la propia secretaría de Salud, la región con más casos es Matamoros, donde la misma estrategia que tiene como punto medular eliminar los potenciales criaderos de larvas de la mosquita transmisora, para evitar contagio en las personas y, es posible que el año 2025 se cierre con menos casos que el 2024, como resultado de esa lucha frontal que el personal de salud ha dado, con el respaldo del Gobernador Doctor Américo Villarreal Anaya.

El dengue no se transmite entre personas, tiene que existir el vector, por ello, la Organización Mundial de la Salud, pide a las naciones del mundo, que sus actividades para la eliminación y control del dengue, sean puntuales en cuánto a la eliminación de criaderos potenciales, de tal forma que, la mejor forma de hacerlo es con de que, lava, tapa, voltea y tira los objetos que acumulan agua para prevenir el dengue, zika y chikungunya, tanto en el hogar como en sus alrededores.

El 26 de agosto fue el Día Internacional contra el Dengue, que, es una infección aguda causada por un virus que puede afectar a cualquier grupo de edad, hay cuatro variedades de dengue, de ellas, el dengue hemorrágico el más grave.

En los últimos tiempos se ha desarrollado de manera creciente en las zonas urbanas convirtiéndose en un problema grave de salud pública, de ahí la importancia de las acciones preventivas y de control, como realizadas por el equipo de trabajo del secretario Hernández Navarro.

Por su lado, el Rector de la UAT, médico Dámaso Anaya Alvarado, estuvo de nuevo en la capital del país en actividades de gestión a favor del desarrollo académico de la Institución y para ello, se reunió con Doctor Ricardo Villanueva Lomelí, subsecretario de Educación Superior, Carlos Iván Moreno Arellano titular de la Dirección General de Educación Superior Universitaria y la Doctora Blanca Inguanzo Arias quien es secretaria Técnica en la dependencia.

Desde luego, el tema fue el presupuesto para el año que viene y el plan de fortalecer los proyectos estratégicos que tiene la Universidad para atender las necesidades que genera el crecimiento constante de la cantidad de alumnos en todas las carreras, el incremento de licenciaturas y postgrados, pero, además, el gran objetivo de consolidar la calidad educativa de la UAT.

El subsecretario de la SEP, dijo que respaldará a la Universidad de Tamaulipas bajo la premisa de que, la Federación apoya a las universidades públicas para que amplíen su cobertura y mejorar la calidad de la educación superior, de manera que, el rector Anaya Alvarado y los funcionarios de la SEP tuvieron un gran entendimiento, porque hablan el mismo lenguaje, máxime aquel que se refiere al fortalecimiento presupuestal para el año que viene.