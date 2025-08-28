Encabezará el gobernador AVA inicio del ciclo escolar 2025-2026 en Soto la Marina: Secretario de Educación

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 28 de 2025.- El gobernador Américo Villarreal Anaya, encabezará la ceremonia oficial del arranque de clases en el municipio de Soto La Marina, mientras que el resto de secretarias, secretarios y subsecretarios del Gobierno del Estado representarán al mandatario estatal en los 43 municipios.

Así confirmó lo anterior el Secretario de Educación en Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, quien afirmó que la SET garantiza que para el inicio del ciclo escolar 2025–2026, se tendrá una cobertura total de docentes.

Lo anterior como resultado de las gestiones administrativas para agilizar la entrega de plazas de nuevo ingreso, cambios de centros de trabajo y resolución de conflictos.

“No estamos ausentes de que pueda haber, por la magnitud del sistema, algún faltante, pero estamos preparados para ello. La expectativa es que sí estemos organizados para cubrir la totalidad de los grupos y de los directivos. Así lo hemos planeado, y ojalá que en los primeros días podamos confirmarlo”, complementó el Secretario de Educación de Tamalipas.

Dio cuenta que se realizaron reuniones regionales con jefes de sector y supervisores de todo el estado, en las que se pidió a la comunidad docente hacer un esfuerzo para que en el primer día de clases no hubiera ninguna maestra o maestro ausente en las aulas.

Dijo el Secretario, que acompañará al gobernador Américo Villarreal Anaya, a Soto la Marina, donde encabezará la ceremonia oficial del arranque de clases del ciclo escolar 2025-2026.

Nota de la Redacción:

Hasta donde se tiene conocimiento, la ceremonia oficial del arranque de clases será la mañana de este próximo lunes 1 de septiembre en la Escuela Primaria “Felipe de la Garza”