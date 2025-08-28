Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Mario Delgado en Reynosa

“Como dice el señor gobernador Américo Villarreal Anaya, y en repetidas ocasiones, que en Tamaulipas vamos avanzando y en esta ocasión en materia educativa”, previo al arranque del nuevo ciclo escolar 2025–2026. Tan es así que este viernes 29 de agosto, antes del medio día, estará por ahí el secretario de Educación Pública, el Maestro Mario Delgado Carrillo, quien realiza su primera visita por nuestro estado como funcionario federal de este sexenio de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.

Que estará en la inauguración oficial del nuevo CBTis 302, ubicado en el fraccionamiento Vista Alta; obviamente acompañando al gobernador Américo Villarreal Anaya, quien será el responsable de instalar la primera piedra de este plantel educativo que ofrece ya tres especialidades técnicas innovadoras como: Inteligencia Artificial, Robótica y Automatización, y Semiconductores y Microelectrónica. Que son nuevas oportunidades de educación de este nuevo siglo XXI.

Según datos oficiales, este nuevo plantel está construido con un presupuesto superior a los 29.9 Millones de Pesos para beneficio de más de 1,000 familias, contando con 7 aulas didácticas equipadas, edificio administrativo, caseta de vigilancia, laboratorio y plaza cívica, entre otras instalaciones.

Que a la inauguración seguramente estará presente el Secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, así como Olegario Muñiz Cura, Comisionado de la DGETI en Tamaulipas, el alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, entre otras autoridades educativas y representantes sindicales de la Sección 30 del SNTE, como el nativo de Reynosa, Profesor Jorge Guadalupe Acuña Tovías.

Que después de ahí el funcionario federal asistirá a un Consejo Técnico Escolar, para constatar los trabajos relacionados con la fase intensiva del CTE y donde las maestras y maestros se actualizarán para el arranque de clases el próximo lunes 1 de septiembre.

Por lo que se presagian buenos tiempos para Tamaulipas, pues le ha llegado la hora en la educación. Puesto que hemos trabajado intensamente en este período de receso vacacional para recibir e iniciar el nuevo ciclo escolar 2025–2026, indicó Miguel Ángel Valdez García, titular de ramo en la entidad.

NOTAS CORTAS

1.- Con la finalidad de garantizar vialidades ordenadas y seguras, el Gobierno Municipal de Ciudad Victoria, continúa con las labores de bacheo y limpieza en distintos sectores de la ciudad. Siguiendo las indicaciones del alcalde Lalo Gattás, personal de los departamentos de Servicios Públicos y otros, han reforzado las acciones en las distintas colonias del municipio, respondiendo a las necesidades de la ciudadanía.

2.- buena chamba es la que hace el alcalde de Casas, Beto Hinojosa, ayer arrancó la rehabilitación del camino en el Ejido González, una de las comunidades más alejadas y hasta allá se nota la presencia de este gobierno de la transformación, pero lo hace con todo el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya, por lo que con esta obra se mejora la conexión entre ejidos y se facilita los accesos para llegar a cada rincón de Casas. Bien por el joven alcalde y dice que va por más en su municipio.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.