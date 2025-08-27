Participa Tamaulipas en Hábitat LATAM 2025

Guadalajara, Jalisco.- Agosto 27 de 2025.- La Secretaría de Desarrollo Energético participó en el encuentro Hábitat LATAM 2025, celebrado en la Universidad de Guadalajara, en el estado de Jalisco.

En representación del secretario Walter Julián Ángel Jiménez, el director general de Innovación y Desarrollo Sostenible de la SEDENER, Mario Arizpe Martínez, intervino como panelista en este evento de talla internacional, dejando la huella de Tamaulipas en su camino hacia la transición energética.

Ante estudiantes, académicos, representantes de la ONU México y expertos en la Agenda 2030, Arizpe Martínez presentó los avances de Tamaulipas en materia de innovación y desarrollo sostenible, impulsados bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, entre los cuales destacan: los sistemas de Información Energética Estatal, el Sistema de Gestión Avanzada de Energía, el proyecto de estufas eficientes de leña, los corredores de cargadores para vehículos eléctricos, la producción de bioenergía a partir de excedentes de sorgo y caña de azúcar, así como el impulso a empresas con procesos de pirólisis para generar combustibles limpios a partir de desechos plásticos.

Durante su intervención, el funcionario propuso la creación del Hub de Innovación Energética Tamaulipas, un espacio de colaboración entre gobierno federal y estatal, academia, empresas y sociedad, con el objetivo de impulsar soluciones tecnológicas aplicadas al sector energético y urbano, en concordancia con el Plan México y el programa CONECTA MX de la Secretaría de Economía federal.

Con esta participación, Tamaulipas reafirma su liderazgo como un estado comprometido con el desarrollo sostenible, la innovación y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, particularmente el ODS 7: Energía asequible y no contaminante.