Inicia Tecnológico de El Mante ciclo escolar 2025-2026

El Mante, Tamaulipas.- Agosto 27 de 2025.- Formar a profesionistas de manera integral, que pongan al servicio de la sociedad sus conocimientos, es el propósito del Instituto Tecnológico Superior de El Mante (ITSM), aseguró su director, Jesús Alberto Moctezuma Sandoval, durante la ceremonia de inicio del ciclo escolar agosto 2025–enero 2026.

Ante autoridades educativas, municipales, personal docente y la comunidad, reconoció el interés de las y los estudiantes que inician este semestre, subrayando el compromiso del Tecnológico de brindarles una educación de calidad.

Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos y estímulos que consistieron en equipos de cómputo (laptops) a los estudiantes con mejores promedios del semestre agosto 2024–julio 2025 en cada programa educativo.

Los estudiantes reconocidos fueron: Guadalupe Rivera Reyes de Ingeniería Industrial; Germán Cardona Rojas de Ingeniería en Sistemas Computacionales; César Medina Vega de Ingeniería en Gestión Empresarial; José Emiliano López Guerrero de Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable; y la estudiante Ana Sofía Gaytán Sauceda de Ingeniería Química.

De manera especial, se otorgó el Premio a la Perseverancia a la estudiante Yesenia Margarita Hernández Aguirre, de Ingeniería en Gestión Empresarial, como reconocimiento a su constancia y dedicación.

Asimismo, se realizó la entrega simbólica de la donación de diversos artículos para equipar los laboratorios de química e industrial, así como de una malla sombra para el campo experimental de Innovación Agrícola Sustentable, por parte de Martha Patricia Altamirano Castillo, gerente de Fundación Pantaleón México, institución que ha sido aliada estratégica del ITSM.

Esta alianza busca fortalecer la excelencia académica mediante el esfuerzo conjunto con el Gobierno de Tamaulipas y el Gobierno Municipal, para impulsar la educación superior en la región.

La ceremonia concluyó con los mensajes de la presidenta municipal, Martha Patricia Chio De La Garza, y de Héctor Manuel Hernández Navarro, coordinador de Vinculación y Difusión de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior (SEMSyS), en representación de su titular, Igor Crespo Solís, quienes reafirmaron la visión educativa que promueve el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García.