Impulsan productividad y sostenibilidad del sector agropecuario tamaulipeco

Tula, Tamaulipas.- Agosto 27 de 2025.- La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, a través de la Dirección de Extensionismo Agrícola, llevó a cabo una supervisión técnica al grupo de productores de maíz del ejido Lucio Vázquez, en el municipio de Tula, con el objetivo de brindar capacitación, acompañamiento técnico y fortalecer las capacidades de las y los agricultores.

Durante el evento, se impartió una plática demostrativa sobre el pH del agua utilizada para el riego del cultivo de maíz. En esta sesión, se explicó a los productores cuál es el pH óptimo del agua proveniente del lago utilizado para el riego, asegurando condiciones adecuadas para el desarrollo del cultivo, la actividad estuvo encabezada por el director de Extensionismo Agrícola, José Sergio López Pérez, en representación del titular de la secretaría, Antonio Varela Flores.

Posteriormente, se realizó un recorrido por las parcelas donde se cultiva el maíz, en el que técnicos extensionistas y productores explicaron las labores realizadas, tales como la preparación del terreno, siembra, control de malezas y manejo de plagas. Estas actividades se llevan a cabo bajo la asesoría y capacitación técnica brindada por la Dirección de Extensionismo Agrícola.

Además, las y los productores compartieron detalles sobre el método y la densidad de siembra aplicados, así como los resultados observados en el desarrollo del cultivo, el cual ha mostrado un buen crecimiento. Destacó que la asesoría técnica ha sido fundamental para el éxito en el desarrollo de las capacidades de las y los productores.

En el evento también participaron el coordinador del Grupo de Técnicos Extensionistas, Santiago Chacón Jiménez, la técnica extensionista Dolores Selena Mata Ruiz, así como productores agrícolas de la región.