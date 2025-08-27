Generó la industria de reuniones en Tamaulipas 7 mil 772 mdp

-Gobierno del Estado impulsa políticas públicas para consolidar a la entidad como destino clave en la industria de reuniones

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 27 de 2025.- El turismo de reuniones dejó en 2024 una derrama económica de más de 7 mil 772 millones de pesos, cifra que se espera superar este 2025, señaló Benjamín Hernández Rodríguez, Secretario de Turismo en Tamaulipas.

“De acuerdo al estudio “Relevancia Económica de la Industria de Reuniones en Tamaulipas”, se cuenta con buenos resultados, pero vamos por más”, dijo.

Refirió el funcionario estatal que este estudio sirve como herramienta estratégica para la toma de decisiones y diseño de políticas públicas orientadas al desarrollo de este sector, que es uno de los principales motores de desarrollo del turismo.

“El turismo de negocios es un sector vigoroso, que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya fortalece día a día con moderna infraestructura, conectividad, seguridad, servicios, inversiones y mucho más”, indicó.

Hernández Rodríguez refirió que el turismo MICE(por sus siglas en inglés: Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions), está vinculado a la riqueza natural, cultural y gastronómica del estado, además garantiza la ocupación hotelera en temporadas bajas, es un ganar, ganar.

Destacó que más de 546 mil mujeres y hombres estuvieron el año pasado en la entidad participando activamente o como acompañantes en los congresos, foros y seminarios realizados en la entidad bajo diversas temáticas.

El funcionario subrayó la importancia del turismo de reuniones que es una vía efectiva para estimular la inversión, generar empleos y aumentar la derrama económica en distintas regiones del estado, al incrementar también la afluencia turística a un estado que lo tiene todo.

Concluyó que se trabaja con una agenda institucional enfocada en posicionar a Tamaulipas como destino de referencia en el turismo de reuniones, además ir más allá y buscar posicionar al estado como sede de reuniones transfronterizas.