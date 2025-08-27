Por: Raúl Terrazas Barraza

Ocupación baluarte social

Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, del INEGI, precisan números positivos para Tamaulipas en este tema para el segundo trimestre del 2025.

De una población de dos millones 800 mil personas de 15 años y más, la activa en la economía es de un millón 700 mil y de esta última tiene empleo un millón 600 mil, que es el 96.3 por ciento, en tanto que, la desocupada es de 63 mil personas que corresponden al 3.7 por ciento.

Ahora bien, la población activa tiene una tasa de participación económica del 60.3 por ciento, la de desocupación es apenas del 3.7 por ciento, la de informalidad de 46.4 por ciento.

Interesante es saber también que la población sub-ocupada en el segundo trimestre fueron 157 mil personas que representan el 90.5 por ciento, el cual es menor al registrado en el primer trimestre de este 2025, porque fue del 11 por ciento, esto quiere decir que muchos encontraron trabajo.

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Acompañado del director general de la Conagua, Efraín Morales López, el gobernador Américo Villarreal Anaya puso en marcha la construcción de la segunda línea del acueducto “Guadalupe Victoria”, con una inversión aproximada de mil 800 millones de pesos y que garantizará el abasto de agua por 50 años a las y los victorenses.

La tasa de condiciones críticas de ocupación de acuerdo a los datos de la misma encuesta del INEGI, fue en este segundo trimestre del 39.5 por ciento, menor en un punto porcentual a la del 2024 que se situó en 40.8 por ciento y, respecto a la tasa de informalidad laboral, en este segundo trimestre del 2025, fue mayor que la del año pasado, porque llegó al 44.4 por ciento y antes fue del 40 por ciento, esto quiere decir, que hay más personas que trabajan de manera informal.

En la entidad, la población activa de mujeres es de 706 mil, en tanto que la de hombres es de un millón y en los dos casos la cifra es mayor que en el 2024, ellas 14 mil más y ellos 33 mil y para que pueda dimensionarse, ello quiere decir que 47 de cada 100 mujeres y 75 de cada 100 varones fueron personas activas desde una perspectiva económica en este segundo trimestre del año.

Siempre será gratificante para todos los sectores sociales que, al echar una ojeada a los números que generan las encuestas del INEGI, pueda concluirse que la actividad económica, pese a todo, no decae y que la gente se mantiene ocupada, para obtener ingresos que permitan la manutención de sus familias y en esto todo cuenta, desde la apertura de empresas, la promoción oficial de empleos y la gestión de recursos para detonar la actividad económica o bien que haya derrama de las actividades primarias de la ecolonomía.

Los otros

Cuando el Gobernador de la entidad, doctor Américo Villarreal Anaya se echó a cuestas realizar la obra de la segunda línea del Acueducto de la presa Vicente Guerrero para garantizar por varias décadas el abasto de agua para uso y consumo humano de los habitantes de la capital de Tamaulipas, el inicio cabal de la obra se pensaba lejísimos.

Ahora ya es una realidad y para el arranque formal estuvieron el Director General de CONAGUA, Efraín Morales López y el subdirector general de Agua Potable y Drenaje de la misma institución, Felipe Zataráin Mendoza, dado que se trata de un proyecto contenido en el Plan Nacional Hídrico que impulsa la presidenta de la República, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo y cuya gestión fue puntual y sin descanso, porque se cumplió con cada requerimiento establecido por la Federación.

En la Plantea de Rebombeo de la línea actual, fue el punto de encuentro de autoridades estatal y federales para el histórico arranque de la obra cuya inversión supera a los mil 800 millones de pesos, la construcción de una línea de casi 55 kilómetros y todos los aditamentos que se requieren para que el agua llegue a todos los hogares de las familias de Victoria en forma suficiente en el próximo medio siglo.

Además, tiene un gran significado y, muchos de los asistentes hicieron comentarios sobre ello, debido a que, Américo Padre y Américo hijo, Gobernadores de la entidad cada cual en su tiempo, hicieron todo para lograr que los proyectos resuelvan una necesidad sentida de la población, en el entendido de que, la primera línea que se construyó por la gestión del ingeniero Villarreal Guerra, garantizaba el suministro de agua por un cuarto de siglo y la obra actual cumplirá su cometido por más tiempo.

El titular del Poder Ejecutivo estaba muy contento y su emoción fue compartida con los asistentes cuando se evocó el nombre de su padre, quien, en 1992 presidió el evento para poner en marcha la operación de la primera línea del acueducto y, hasta hubo quien recordó que, en ese año, estaba también el ingeniero Enrique Varela Galván, padre del actual secretario de Desarrollo Rural de la entidad, ingeniero Antonio Varela Flores, funcionario que estuvo cerca del doctor, Villarreal Anaya en todo momento.

El Director General de CONAGUA hizo ver que la inversión de la obra del Acueducto va más allá de los tubos, porque es una visión de avanzada que va a resolver los problemas de Ciudad Victoria en cuanto al abasto de agua potable para los siguientes 50 años y su compañero Zataráin Mendoza, precisó que la línea de conducción contará con una tubería de 36 pulgadas en acero al carbón, llevará un caudal adicional de 750 litros por segundo, que se sumarán casi 1,500 litros actuales, en beneficio de toda la población.

Por cierto, el mandatario y sus invitados al evento inauguraron las oficinas de la Comisión Estatal de Agua Potable y Saneamiento, desde las cuales coordinarán acciones jurídicas, administrativas y operativas que respaldarán a los organismos operadores, con la premisa de garantizar el derecho humano de acceso al agua. Esta Comisión es la que sustituyó a la desaparecida CEAT.