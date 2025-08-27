Fomenta UP Altamira la visión humanista entre su comunidad estudiantil

Altamira, Tamaulipas.- Agosto 27 de 2025.- Como parte de la formación integral de las y los estudiantes, la Universidad Politécnica de Altamira (UPALT) fomenta el humanismo entre su comunidad universitaria, como lo muestran las diversas actividades extracurriculares que se efectúan a lo largo de cada semestre en la institución.

Jesús Ricardo Ramos Sánchez, rector de la universidad, compartió que una de estas acciones son las visitas que jóvenes universitarios realizan a las instalaciones del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT), en el municipio de Altamira.

Indicó que, durante su asistencia, convivieron con algunos de los pacientes que se atienden en el CRIT y conocieron a los equipos de especialistas que colaboran para brindar una mejor calidad de vida a niñas, niños y jóvenes que presentan alguna discapacidad y trabajan en su rehabilitación en este importante centro.

Compartió que este tipo de acciones tienen como propósito fomentar entre las y los jóvenes universitarios valores como la sensibilidad, el respeto, la solidaridad y el humanismo hacia las personas que tienen alguna limitación física o mental para realizar actividades en su casa, en la escuela o trabajo, acorde con la visión que impulsa el Gobierno de Tamaulipas.

“Con mucho gusto asistimos al Teletón CRIT Tamaulipas como parte de nuestro compromiso de aportar nuestro granito de arena a esta noble causa, bajo la visión humanista de nuestro gobernador Américo Villarreal Anaya y sumando voluntades con el DIF Tamaulipas, a cargo de la doctora María de Villarreal”, precisó.

Agradeció de forma especial a Karen López Cervantes, promotora estatal de Recaudación CRIT Tamaulipas, por su hospitalidad y a todo su equipo de trabajo, por ser una pieza fundamental para concretar estas visitas y fomentar entre las y los jóvenes una visión humanista de la vida.