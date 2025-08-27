Entrega STPS sobres de viaje a trabajadores que participarán en programas de empleo en el extranjero en Estados Unidos y Alemania

Los trabajadores fueron postulados por el Servicio Nacional de Empleo Tamaulipas tras acreditar su experiencia laboral, lo que garantiza su integración en este esquema de movilidad laboral con certeza y formalidad

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 27 de 2025.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas llevó a cabo la entrega de sobres de viaje a trabajadoras y trabajadores que, de manera legal y segura, se incorporarán al Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales (PTET), con lo cual se amplían las oportunidades de empleo en el extranjero para la población tamaulipeca.

En esta ocasión, un grupo de jornaleros originarios de los municipios de Tula, Güémez y Llera emprenderán su viaje hacia los Estados Unidos, donde participarán en labores agrícolas, particularmente en la cosecha de tomate. Los trabajadores fueron postulados por el Servicio Nacional de Empleo Tamaulipas tras acreditar su experiencia en el giro agrícola, lo que garantiza su integración en este esquema de movilidad laboral con certeza y formalidad.

De igual forma, se entregó un sobre de viaje a una profesionista del área de enfermería, quien se trasladará a Alemania para laborar durante un periodo de 12 meses, bajo contrato formal, en una experiencia que fortalece la vinculación internacional del talento humano de Tamaulipas.

El evento estuvo encabezado por el secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, acompañado por la subsecretaria de Empleo y Previsión Social, Carolina Iveth Martínez Molano, quienes destacaron el compromiso de la dependencia de impulsar oportunidades laborales más allá de las fronteras, siempre con pleno respeto a los derechos humanos y laborales de las y los tamaulipecos.

Por último señaló que este tipo de acciones, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso de mejorar la calidad de vida de las familias y promover el desarrollo integral, bajo el liderazgo humanista y de transformación que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya.