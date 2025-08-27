Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Un secretario muy movido

*El de Educación

Desde que llegó como titular de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, no ha parado de visitar las diferente regiones del Estado para conocer de viva voz la problemática de las escuelas en todos sus niveles educativos; y más aún, a veces acompañado de representantes sindicales a quienes ha expuesto el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya, para que conforme a la disposición de recursos económicos las prioridades educativas se vayan atendiendo en lo inmediato.

Desde su llegada ha sorprendido a propios y extraños, ya que el funcionario dejó a un lado su cómoda oficina para visitar gran parte del estado, pues ya tuvo reuniones importantes con los Supervisores y Jefes de Sector en todo el Estado. Una reunión en Reynosa, otra en Ciudad Victoria y otra en Tampico, se pidió que se operara de ya para que el primer día de clases no haya un solo faltante.

A pesar de ello, el titular del ramo reconoció que al inicio de este nuevo ciclo escolar 2025-26, no estamos ausentes de que pueda haber, por la magnitud del tamaño, algún faltante, pero estamos preparados para ello.

Aparte, Valdez García sabe de la encomienda que tiene, no es un improvisado en la materia, pues ha sido uno de los soportes importantes en esta secretaría, ya que venía de la Subsecretaría de Planeación y es que se trata de dar seguimiento a los distintos programas del sector educativo, a los convenios y compromisos con la dependencia y a todo lo que implica tareas y responsabilidades, por lo que está empapado en la agenda educativa desde años.

Total, que con la llegada de Valdez García a la SET, vemos un cambio en el estilo de trabajar, porque se trata de una área de especial atención para quien gobierna Tamaulipas, lo que ha sido reconocido por el mismo dirigente de la Sección 30 del SNTE en la entidad, Arnulfo Rodríguez Treviño.

Asimismo la SET y el SNTE reafirman el compromiso de trabajar juntos y en unidad con la finalidad de revalorizar el trabajo de las y los docentes y mejorar la educación de Tamaulipas. Y que más que, el gobernador Américo Villarreal Anaya, está muy interesado de que se trabaje de una manera armónica, positiva y por el bien de las y los alumnos tamaulipecos, además ha expresado en varias ocasiones que considera al magisterio tamaulipeco como su “mejor aliado”, por lo que se espera un buen arranque y sin contra tiempos del nuevo ciclo escolar.

NOTAS CORTAS

1.- Por cierto, los cambios en la SET son bien recibidos por el magisterio tamaulipeco. Los anunció en tiempo y forma la Subsecretaria de Educación Básica, la maestra Nora Hilda de los Reyes Vázquez, con el visto bueno del titular del ramo, Miguel Ángel Valdez García y del gobernador Américo Villarreal Anaya, por lo que en esta materia se está avanzando previo al arranque del nuevo ciclo escolar 2025-2026, y que será el próximo lunes 1 de septiembre.

2.- Ya es un hecho, el arranque oficial de clases será en el municipio de Soto La Marina, lo comentó el Secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, quien acompañará al gobernador Américo Villarreal Anaya a la ceremonia, mientras que el resto de secretarias, secretarios y subsecretarios del Gobierno del Estado, representarán al mandatario estatal en el resto de los municipios. Será simultáneamente en todo el estado.

3.- Por cierto, que todavía habrá algunas sorpresas en los cambios de la SET y previo al nuevo ciclo escolar o ya en el arranque, pero que todo es para bien. Qué bueno.

4.- Una madrina que cumple y es de palabra, me refiero a la alcaldesa de Bustamante, Maricela Rodríguez González, quien se comprometió con los alumnos y padres de familia de la Escuela Telesecundaria “Fernando Montes de Oca” del Ejido Magdaleno Aguilar, en dotarlos con un desayunador que le solicitaron los mismos desde que fue su madrina de generación y no hace mucho, por lo que con ello podemos afirmar que ya es una realidad. Enhorabuena por esa obra tan importante que seguramente beneficiará a muchas comunidades rurales pertenecientes al segundo cañón del municipio.

5.- Todo un éxito el arranque del Congreso Estatal de Buenas Prácticas Educativas 2025, promovida por la UAT, al frente su rector, el MVZ. Dámaso Anaya Alvarado, quien inauguró este foro como un espacio académico que reunió a cientos de docentes, investigadores, estudiantes y autoridades para compartir experiencias innovadoras en beneficio del sistema educativo tamaulipeco. Bien por ello.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.